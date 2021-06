Hanoï (VNA) – Le ministre des Affaires étrangères (AE) Bui Thanh Son eu eu le 23 juin à Hanoi un entretien avec son homologue sud-coréen Chung Eui Yong en visite officielle du 21 au 23 juin au Vietnam.

Panorama de l'entretien. Photo : VNA

Les deux ministres ont convenu de multiplier les échanges de haut niveau, de promouvoir leur coopération entre les secteurs et localités et dans la lutte contre le COVID-19, l’investissement, le commerce et la protection des citoyens.

Les deux parties ont convenu de renforcer la collaboration étroite entre les deux ministères des AE pour porter le partenariat de coopération stratégique Vietnam- République de Corée à une nouvelle hauteur.

Sur les questions régionales et internationales, les deux ministres se sont engagés à poursuivre leur collaboration fficace au sein des mécanismes multilatéraux tels que l’ONU, l’ASEAN…et pour que le Vietnam assume avec succès son rôle de coordinateur des relations ASEAN-République de Corée à partir d’août prochain.

Les deux ministres assistent à la signature d'un protocole d'accord sur le programme de réponse au COVID-19 entre l'Institut national d'hygiène et d'épidémiologie et KOICA. Photo : VNA

Ils ont déclaré soutenir le maintien de la paix, de la stabilité dans la région et le règlement des différends, y compris ceux en Mer Orientale en voie pacifique, conformément au droit international et continuer de contribuer à la promotion des dialogues et de la coopération en péninsule coréenne.

Le ministre Bui Thanh Son a affirmé que le Vietnam souhaite approfondir davantage le partenariat de coopération stratégique avec le République de Corée, notamment dans le contexte où les deux pays célèbreront le 30e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques en 2022.

Il a également fait l'éloge de la ''Nouvelle politique vers le Sud '' de la République de Corée dans laquelle le Vietnam et l'ASEAN sont considérés comme des partenaires clés.

Il a demandé à la partie sud-coréenne de faciliter un accès plus large pour les produits vietnamiens, en particulier des produits agricoles, sur son marché et de permettre aux entreprises vietnamiennes de rejoindre les chaînes d'approvisionnement mondiales des entreprises de la République de Corée, dans l'espoir de porter le commerce bilatéral à 100 milliards de dollars.

Le Vietnam espère intensifier la coopération dans les domaines de la recherche et de la production de vaccins contre le COVID-19, le travail, la science, la technologie, a-t-il déclaré, ajoutant que le Vietnam souhaite également l'aide de la République de Corée pour accéder aux fournitures de vaccins afin de repousser bientôt le coronavirus.

Le ministre Chung Eui Yong, pour sa part, a déclaré que le gouvernement de la République de Corée attachait de l'importance à l'intensification des relations avec le Vietnam dans le cadre de la nouvelle politique vers le Sud.

La République de Corée sera le partenaire proche du Vietnam dans son processus de réalisation de ses objectifs de développement socio-économique, a-t-il déclaré, s'attendant à ce que le Vietnam continue de créer des conditions favorables pour les investisseurs sud-coréens afin de stabiliser les chaînes d'approvisionnement dans le contexte de la pandémie de COVID-19.

Les deux ministres ont ensuite assisté à la signature d'un protocole d'accord sur le programme de réponse au COVID-19 entre l'Institut national d'hygiène et d'épidémiologie et l'Agence sud-coréenne de coopération internationale (KOICA).- VNA