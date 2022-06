L'ambassadeur Dang Minh Khoi travaille avec le ministère de l'Investissement et du Commerce extérieur de l'Ouzbékistan. Photo : VNA

Tachkent (VNA) - L'ambassadeur du Vietnam en Ouzbékistan, Dang Minh Khoi, a mené une série d'entretiens avec les ministères et secteurs ouzbeks du 7 au 10 juin à Tachkent pour renforcer davantage la relation de coopération multiforme entre les deux pays.

Au cours de ces rencontres, les deux parties ont souhaité augmenter le chiffre d'affaires commercial bilatéral, qui est actuellement de 135 millions de dollars.

Lors de la réunion du 8 juin avec le premier vice-ministre de l'Energie de l'Ouzbékistan, Azim Akhmedkhadzhaev, et des représentants de la compagnie pétrolière et gazière Uzbekneftegaz, les deux parties ont discuté des possibilités de coopération dans le domaine du pétrole et du gaz, en particulier la possibilité pour le Vietnam d'explorer et d'exploiter du pétrole et du gaz en Ouzbékistan.

Lors de la rencontre du 9 juin avec le premier vice-ministre de l'Enseignement supérieur et secondaire de l'Ouzbékistan, Komiljon Karimov, l'ambassadeur Dang Minh Khoi a affirmé que le Vietnam est prêt à servir de passerelle entre l'Ouzbékistan et la région Asie-Pacifique avec l'Asie du Sud-Est, et à coopérer pour promouvoir l'enseignement de langue vietnamienne dans les universités d'Ouzbékistan.

Lors de la séance de travail du 10 juin avec le vice-ministre ouzbek des Transports Abdusamat Muminov, les deux parties ont discuté du renforcement de la coopération dans les transports entre les deux pays. En particulier, les responsables ont évoqué la possibilité que la compagnie aérienne nationale du Vietnam - Vietnam Airlines - ouvre des vols directs vers l'Ouzbékistan pour promouvoir le commerce et le tourisme, ainsi que pour renforcer les liaisons avec les régions voisines.

Au cours de la séance de travail avec le vice-ministre ouzbek de l'Investissement et du Commerce extérieur, Badriddin Abidov, l'ambassadeur Dang Minh Khoi a évoqué des possibilités de coopération telles que construction d'une usine de nouilles instantanées en Ouzbékistan, ou la coopération dans l'agriculture et l'aquaculture. Le vice-ministre Badriddin Abidov a souhaité que le Vietnam aide à former des experts agricoles pour l'Ouzbékistan, et a déclaré que les deux parties devraient établir un groupe de travail pour promouvoir rapidement les projets de coopération et d'investissement.

Enfin, l'ambassadeur Dang Minh Khoi a également travaillé avec le vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie ouzbèke (UCCI), Zhakhongir Mamazhanov, le président du Comité pour les relations nationales et l'amitié avec les pays étrangers du gouvernement de l'Ouzbékistan, Rustambek Kurbanov.- VNA