Hanoï (VNA) - La Malaisie est le principal partenaire commercial du Vietnam en Asie du Sud-Est.



Selon les dernières données du Département général des douanes, au cours de sept premiers mois de cette année, les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint près de 6,5 milliards de dollars, dont 2,268 milliards d’exportations vietnamiennes. Ainsi la balance commerciale était-elle déficitaire pour le Vietnam de près de deux milliards de dollars.



Avec 6,5 milliards de dollars d’échanges commerciaux, la Malaisie représente environ 19,3% du total du commerce extérieur du Vietnam avec l’ASEAN.



Notamment, bien qu’étant le principal partenaire commercial du Vietnam en Asie du Sud-Est, au cours des sept premiers mois de cette année, les échanges bilatéraux ont eu tendance à diminuer. Une baisse constatée à la fois dans les exportations et importations.



Plus précisément, comparé à la même période de 2018, le chiffre d'affaires à l'exportation du Vietnam vers la Malaisie a diminué de plus de 100 millions de dollars et de plus de 200 millions de dollars pour celui à l’importation.



Les deux produits phares exportés vers ce marché, à savoir téléphones et accessoires et ordinateurs, produits électroniques et composants, ont connu une forte baisse, d'environ 27% chacun.



Pour les importations, c'est le pétrole qui a enregistré la plus forte baisse, avec 916 millions de dollars de chiffre d’affaires en sept mois, contre 1,4 milliard à la même période de 2018. Les ordinateurs, produits électroniques et composants ont réalisé la plus forte hausse avec 834 millions de dollars en 8 mois, 13,6% en glissement annuel. -CPV/VNA