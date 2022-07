Le 23 novembre 2018, au nouveau siège du KPL à Vientiane, un responsable de la VNA a remis le système d'équipements techniques et de cadeaux au KPL. Photo: archives de la VNA

Hanoï (VNA) – La coopération efficace et l’entraide active entre l’Agence vietnamienne d’information (VNA) et Les Nouvelles du Laos (Khaosane Pathet Lao-KPL) constituent un trésor des relations d’amitié, de coopération et de solidarité spéciale entre le Vietnam et le Laos.

Au cours des années les plus féroces de la résistance du Vietnam contre les États-Unis, y compris avant 1968, lorsque le KPL n'était pas encore établi, la VNA a envoyé de nombreux journalistes, photographes, techniciens pour faire le devoir international au Laos. Ils étaient bientôt présents dans les zones libérées, sacrifiant même leur vie, suivant de près les troupes laotiennes, rapportant rapidement des photos et des informations sur les zones libérées comme les exploits de l'armée révolutionnaire lao.

En particulier, le 5 janvier 1968, à 5 rue Ly Thuong Kiet, à Hanoï, le Département de rédaction des informations internationales de la VNA a cité l’information de la Radio du Laos sur la naissance du KPL.

Après ce tournant historique, les relations entre VNA et KPL continuent de se développer. La VNA considère toujours le soutien au KPL comme son devoir politique, sa responsabilité et son obligation internationale. La VNA accorde une attention particulière à la formation et à l'amélioration de la qualification du personnel du KPL ainsi qu’à la modernisation de son système technique.

L'ancien directeur général de la VNA Nguyen Duc Loi et le directeur général du KPL, Sounthone Khanthavong, ont signé le 15 janvier 2019 un protocole d'accord sur la coopération bilatérale. Photo : VNA



En 2005, VNA a achevé et remis au KPL le projet "Modernisation du système d'information du KPL" - un projet d'aide non remboursable du gouvernement du Vietnam, d'une valeur de 2,4 milliards de dongs, proposé et mis en œuvre par la VNA. Fin 2017, la VNA a soutenu le KPL dans la conception de son nouveau siège, avec l'installation d'équipements de réseau informatique, système de serveur, système de stockage de données..., notamment la construction d’un studio relativement moderne. La VNA a aidé le KPL à édifier un site Web en trois langues : lao, anglais, français ; et à mettre à jour les informations modernes telles que la vidéo, le papier électronique,…

La VNA a aussi soutenu le KPL dans la préservation des films, des photos et des documents originaux pris par des journalistes lao et vietnamiens pendant les périodes révolutionnaires au Laos. En 1996, la VNA a remis au KPL près de 6.500 documentaires originaux.

Pour ses contributions considérables, la VNA s’est vu attribuer l'Ordre de la liberté (Issara) de première classe en 1995 et de deuxième classe en 2019.

En 2022, l’année avec des événements significatifs pour les relations entre les deux pays, la directrice générale de la VNA Vu Viet Trang et le directeur général du KPL Khampheuy Philapha ont signé un accord de coopération professionnelle pour la période 2022-2025, dans le cadre d’un entretien en ligne tenu le 29 mars.

Vu Viet Trang a déclaré que le partage d’informations sous différentes formes entre les deux agences de presse avait contribué à vulgariser la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre les Partis, les États et les peuples vietnamiens et lao. Elle a apprécié le soutien de la KPL au bureau permanent de la VNA à Vientiane, soulignant que la relation fidèle et la coopération pratique entre les deux agences de presse ont toujours été maintenues et constamment renforcées.



Remerciant la VNA pour son aide, le directeur général de la KPL a affirmé que la coopération entre les deux agences de presse n’a cessé de croître, notamment en termes d’échange d’informations et de soutiens techniques, ce qui a contribué au développement des deux parties.



Khampheuy Philapha a accepté les propositions de coopération de la VNA et s’est engagé à continuer de soutenir le bureau permanent de la VNA au Laos. Il a déclaré que la KPL considère toujours la partie vietnamienne comme son ami proche.



Lors de leur entretien, les responsables des deux agences de presse sont parvenus à un consensus de principe sur les plans de coopération pour la période à venir. Ils ont signé un accord de coopération professionnelle pour 2022-2025. – VNA