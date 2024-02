Vientiane (VNA) - Le 7 février, l'ambassadeur du Vietnam au Laos Nguyen Ba Hung a transmis au Premier ministre lao Sonexay Siphandone les messages de félicitations, les fleurs et les cadeaux des dirigeants vietnamiens pour Khamtay Siphandone, ancien président du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) et ancien président lao, à l'occasion de son centenaire (8 février 1924 - 8 février 2024).Dans leurs message s de félicitations , le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) Nguyên Phu Trong et le président Vo Van Thuong ont affirmé que le Parti, l'État et le peuple du Vietnam appréciaient hautement les contributions de Khamtay Siphandone à la Révolution lao ainsi qu’à la consolidation et au renforcement de la grande amitié, de la solidarité spéciale et de la coopération intégrale entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples du Vietnam et du Laos.Les dirigeants vietnamiens ont adressé leurs vœux à Khamtay Siphandone, lui souhaitant bonne santé, bonheur, longévité et contributions, aux côtés des dirigeants du Parti et de l'État du Laos , à la direction du peuple lao pour continuer à obtenir des réalisations importantes en termes de développement national, afin d'édifier avec succès un Laos pacifique, indépendant, démocratique, unifié et prospère, selon les objectifs socialistes.Le Parti, l'État et le peuple du Vietnam seront aux côtés du Parti, de l'État et du peuple du Laos pour défendre, préserver et développer les relations de solidarité spéciale entre les deux nations dans tous les domaines, dans l'intérêt commun, contribuant au maintien de la paix dans la région et dans le monde.Au nom du Parti, de l'État et de Khamtay Siphandone, le Premier ministre lao Sonexay Siphandone a adressé ses remerciements sincères aux dirigeants vietnamiens. -VNA