Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le Conseil d'administration de la Sangha bouddhiste du Vietnam et celui de l’Union de la Sangha bouddhiste du Laos ont célébré samedi, 24 septembre, l'Année de l'amitié et de la solidarité Vietnam-Laos 2022 à Vientiane du Laos.

Le vénérable Thich Thiên Nhon, président du Conseil d'administration de la Sangha bouddhiste du Vietnam et le vénérable Bounma Simavong, président du Conseil d'administration de l'Union de la Sangha bouddhiste du Laos ont souligné la nécessité de renforcer la coopération d’amitié, l’échange, le partage des expériences dans tous les domaines de la culture, de la prédication, de l'éducation bouddhiste, de la charité, etc. pour les pratiques et les fidèles pour correspondre à la grande amitié entre les deux Partis, les deux Etats et les deux peuples.

Depuis 2018, le Conseil de coordination de la Sangha bouddhiste du Vietnam au Laos a déployé des activités caritatives avec un fonds total d'environ 5 milliards de kips (308.000 dollars).

Auparavant, dans l'après-midi du 23 septembre, recevant une délégation de la Sangha Bouddhiste du Vietnam, le président du Front lao pour la construction nationale Sinlavong Khoutphaythoune a demandé de promouvoir davantage les activités d'échange entre les bouddhistes dans les provinces frontalières des deux pays, contribuant ainsi à préserver la paix, l’amitié entre les deux peuples.-VNA