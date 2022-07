La porte frontalière de Lao Bao sur la frontière commune Vietnam-Laos. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Après 60 ans d'établissement des relations diplomatiques et 45 ans de signature du Traité d'amitié et de coopération entre le Vietnam et le Laos, le commerce bilatéral n'a cessé de se développer.

En 2021, le commerce bilatéral a atteint 1,37 milliard de dollars, en hausse de 33,3 % par rapport à la même période de 2020. Les exportations du Vietnam vers le Laos se sont chiffrées à 594,7 millions de dollars, en hausse de 4 % sur un an, et les importations, 778,2 millions de dollars, en hausse de 69,8%.

En particulier, au cours des 6 premiers mois de 2022, les exportations du Vietnam vers le Laos ont atteint 309,4 millions de dollars, en baisse de 6 % en variation annuelle, en provenance de produits sidérurgiques, de moyens de transport et pièces de rechange, d’équipements, d’outils, d’engrais de toutes sortes, de produits plastique, de légumes.

En outre, le Vietnam a également importé du Laos de produits en caoutchouc, de bois, de minéraux... pour 514,6 millions de dollars, en hausse de 45,3 % par rapport à la même période en 2021.

Jusqu'à présent, le Vietnam compte 417 projets d'investissement au Laos avec un investissement total d'environ 4,3 milliards de dollars, se classant au troisième rang parmi 54 pays et territoires investissant au Laos.

Selon Mme Le Thi Phuong Hoa, conseillère commerciale du Service du commerce du Vietnam au Laos, le marché lao est la destination de nombreuses entreprises vietnamiennes en raison de sa proximité et son acceptation de la plupart des certifications de normes des pays exportateurs.

De plus, les exportations vers le Laos bénéficient d’un taux d'imposition de 0% pour les produits des deux pays dans le cadre de l'Accord sur le commerce des marchandises de l'ASEAN, de l'Accord commercial bilatéral Vietnam-Laos et de l'Accord commercial frontalière Vietnam-Laos.

De plus, en 2020 et 2021, en raison de l'impact de l'épidémie de COVID-19, la mise en œuvre des programmes et des accords entre les deux pays est encore limitée. Par conséquent, en 2022, les deux pays s'efforcent d'augmenter le commerce bilatéral de 10-15%. -VNA