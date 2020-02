Le général Ngo Xuan Lich, secrétaire adjoint de la Commission militaire centrale, ministre vietnamien de la Défens. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Une cérémonie de remise de l’Ordre de l’Etat du Vietnam et du Laos à des individus et collectifs de l’armée des deux pays a eu lieu le 18 février à Hanoï.

Par procuration du président vietnamien, le général Ngo Xuan Lich, secrétaire adjoint de la Commission militaire centrale, ministre vietnamien de la Défense a remis l’Ordre de l’Indépendance de première classe au général Chansamone Chanyalath, ministre laotien de la Défense. « C’est une reconnaissance du Parti, de l’Etat, du ministère de la Défense et du peuple vietnamiens pour les acquis du général dans l’approfondissement des relations Vietnam-Laos », a-t-il affirmé.

Par procuration du président laotien, le général Chansamone Chanyalath a remis l’Ordre Itsala de première classe à l’armée populaire du Vietnam et des Ordres de toutes sortes à des dirigeants du ministère vietnamien de la Défense, du Département général de la politique et de l’état-major général et d’autres agences du ministère.

Ces dernières années, la coopération dans la défense constituait toujours le pilier important dans les relations d’amitié traditionnelles, de coopération intégrale entre les deux pays. Les deux parties ont renforcé leur coopération dans la formation, l’entrainement, les échanges entre des jeunes soldats, la multiplication des visites, le partage d’expériences dans le travail du Parti…

Les deux pays se sont intéressés à l’édification d’une frontière commune stable et de développement et sont convenus de lutter contre les activités des forces hostiles.

Le général Ngo Xuan Lich a remercié le Parti, l’Etat laotiens d’accorder des titres honorifiques aux individus et collectifs de l’armée du Vietnam, se déclarant convaincu du développement des liens bilatéraux.

Le général Chansamone Chanyalath a exprimé l’honneur de recevoir ces titres du Vietnam, remerciant la partie vietnamienne pour son soutien au Parti, au gouvernement, à l’armée et au peuple laotiens. Les résultats de coopération bilatérale contribuent au resserrement des liens bilatéraux. -VNA