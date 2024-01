Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le secrétaire général de l'Assemblée nationale (AN) et président du Bureau de l’AN du Vietnam Bui Van Cuong a travaillé le 4 janvier à Hanoï avec le vice-président de l’AN du Laos, Chaleun Yiapaoher et une mission sur le travail d’élaboration de documents sur l’histoire de l’AN et les relations entre les deux organes législatifs.

Chaleun Yiapaoher a précisé que le récent premier Sommet parlementaire Cambodge - Laos - Vietnam constituait une étape importante, élevant le niveau de coopération entre les trois organes législatifs au plus haut niveau, contribuant à perfectionner le mécanisme de coopération de haut niveau entre les trois pays au niveau du Parti, du gouvernement et de l’AN.

Partageant des expériences dans l’élaboration de documents sur l'histoire de l’AN, le responsable vietnamien a annoncé que le Bureau de l’AN avait coordonné avec d'éminents experts dans le domaine de la science historique pour compiler et publier des livres sur l’histoire de l’AN du Vietnam, avec quatre volumes reflétant la naissance et le développement de l'AN du Vietnam à travers les étapes de développement de la révolution vietnamienne.

A propos de la collecte, de la synthèse et de la classification et de la sélection de documents, Bui Van Cuong a déclaré que la priorité devait être donnée à la collecte de documents pendant la guerre, à la recherche de documents et matériels perdus ; au renforcement des rencontres et des échanges avec les témoins historiques et les dirigeants de l’AN... De plus, les documents collectés doivent être strictement vérifiés et évalués.



La partie vietnamienne est prête à soutenir et à coordonner avec la partie lao dans la fourniture d'informations pour aider le Laos à élaborer des documents sur l'histoire de l’AN lao, a-t-il affirmé. Il a informé, à cette occasion, du plan prévu pour mettre en œuvre des activités d'échange entre les Bureaux de l’AN des deux pays en 2024.



Appréciant les opinions et les expériences partagées par le secrétaire général de l’AN du Vietnam Bui Van Cuong, le vice-président de l'AN lao Chaleun

Yiapaoher a souhaité que l’AN du Vietnam continue à partager et à donner des suggestions dans le processus d'achèvement, de recherche pour publier prochainement des ouvrages sur l'histoire des relations traditionnelles entre les deux Assemblées nationales Laos-Vietnam. - VNA