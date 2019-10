Hoang Binh Quan, président de la Commission des relations extérieures du Comité central du PCV, et son homologue laotienne, Sounthone Sayachack. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Hoang Binh Quan, président de la Commission des relations extérieures du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), a reçu le 29 octobre à Hanoï son homologue du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL), Sounthone Sayachack.



La présidente de la Commission des relations extérieures du Comité central du PPRL est venue au Vietnam pour participer à la cérémonie marquant le 70e anniversaire de la Journée traditionnelle de la Commission des relations extérieures du Comité central du PCV (1er novembre), et lui remettre l’Ordre du Travail de première classe du Laos.



Lors de la rencontre, elle a affirmé que les deux Commissions des relations extérieures continueraient de coopérer étroitement et de se soutenir dans les forums internationaux et régionaux, tout en renforçant leurs échanges d’informations et expériences et en appliquant au mieux les accords bilatéraux.



Hoang Binh Quan a remercié son interlocutrice pour son arrivée au Vietnam pour assister à la cérémonie marquant le 70e anniversaire de la Journée traditionnelle de sa Commission et remettre l’Ordre du Travail de première classe du Laos. Il a déclaré que sa Commission continuerait de collaborer étroitement avec son homologue laotienne pour appliquer au mieux les accords bilatéraux et contribuer à l’approfondissement des relations vietnamo-laotiennes en tous domaines, dans l’intérêt des deux peuples, pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région comme dans le monde. -VNA