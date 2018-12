Le président de la Commission de l’organisation du PCV, Pham Minh Chinh (droite) et le président du Présidium du Parti communiste japonais, Shii Kazuo. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le président de la Commission de l’organisation du Comité central du Parti communiste vietnamien (PCV), Pham Minh Chinh, a salué les avancées importantes réalisées par le Comité central du Parti communiste japonais (PCJ), lors de la rencontre ce lundi 17 décembre à Hanoï du président du Présidium du CPJ, Shii Kazuo, en visite officielle au Vietnam.



Pham Minh Chinh, qui est également président du groupe de parlementaires d’amitié Vietnam-Japon, a souligné que les relations d’amitié traditionnelles entre le PCV et le PCJ continuaient d’être approfondies dans le nouveau contexte grâce aux échanges de visites et à une coopération étroite lors des forums multilatéraux. Il a exprimé sa conviction que le PCJ continuera à soutenir les échanges entre les deux organes législatifs.

Shii Kazuo a exprimé sa conviction que sous la direction du PCV, le peuple vietnamien continuera de récolter davantage des résultats durant le processus de Renouveau et de réaliser avec succès la Résolution du 12e Congrès du Parti visant à faire du Vietnam un pays industrialisé moderne.

Il a déclaré que le PCJ accordait une grande importance au développement des liens entre les deux nations et les deux peuples à travers le partage d’informations et idéologique entre les deux Partis.

Auparavant, Shii Kazuo a été reçu par le président de la Commission des relations extérieures du Comité central du PCV, Hoang Binh Quan.

Les deux parties ont hautement apprécié la coopération étroite et efficace entre la Commission des relations extérieures du PCV et le Département des affaires internationales du PCJ et ont convenu de multiplier les échanges, de maintenir un mécanisme de partage idéologique, de collaborer étroitement au sein de forums internationaux et de contribuer activement aux mouvements communistes et ouvriers internationaux. –VNA