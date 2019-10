Présentation de l'ao dai du Vietnam. Photo: VTV

Hanoï (VNA) - «Connecter les deux pays, connecter les deux cultures», tel était le thème du 9e festival d’échange culturel Vietnam-Japon tenu le 27 octobre à Hanoï.



Il s’agissait d’une bonne occasion pour les Vietnamiens de mieux comprendre le Japon et sa culture, d’avoir accès à des informations concernant les études et le travail au Japon, aussi de renforcer les relations d’amitié entre les deux pays.



Dans le cadre de l’événement ont été organisés des programmes culturels vietnamiens et japonais, des démonstrations d'arts traditionnels, des présentations des costumes traditionnels des deux pays (ao dai pour le Vietnam et kimono pour le Japon).



Cet évènement a vu la participation de plus d'un millier de jeunes vietnamiens et japonais. -CPV/VNA