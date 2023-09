Signature d'un accord de coopération entre Sai Gon Telecom & Tech (Saigontel) du Vietnam et Valley Campus Japan (VCJ) lors du Forum de promotion de l’investissement Vietnam-Japon à Tokyo. Photo : VNA Tokyo (VNA) – Lors du Forum de promotion de l’investissement Vietnam-Japon qui s'est tenu le 13 septembre à Tokyo (Japon), des représentants d’organes compétents et d’entreprises des deux pays ont souligné que les potentiels de coopération bilatérale dans l’investissement et le commerce restaient encore énormes.

Kakihara Atsuko, co-présidente du Comité de coopération commerciale Japon-Mékong et de la Chambre de commerce et d'industrie du Japon (JCCI), a estimé que le forum était une bonne occasion pour les investisseurs japonais de mettre à jour la situation économique du Vietnam et de rencontre directement des représentants des localités vietnamiennes désirant faire appel aux investissements japon ais.

Le taux de croissance moyen du Vietnam est parmi les plus élevés du monde et de la région tandis que les potentiels de coopération entre des entreprises vietnamiennes et japonaises restent encore énormes. Mme Kakihara a exprimé son souhait que sur la base de l’amitié des deux pays, la coopération bilatérale dans l’investissement seront promue davantage dans l’avenir.

Pour sa part, l'ambassadeur du Vietnam au Japon, Pham Quang Hieu a mentionné des activités organisées en 2023 dans les deux pays pour célébrer le 50e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques, notamment les activités de promotion du commerce bilatéral. Le Vietnam est une destination de premier rang choisie par les entreprises japonaises pour diversifier leurs chaînes d'approvisionnement.

Les investisseurs japonais accordent également une grande confiance envers l’environnement des affaires du Vietnam, ainsi qu'aux perspectives de bénéfices des projets au Vietnam dans la période post-pandémique, a-t-il souligné.

Lors du forum, des représentants de localités vietnamiennes ont présenté leurs avantages et politiques en matière d'attraction d'investissements. -VNA