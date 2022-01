Hanoi (VNA) - En 2021, les échanges commerciaux entre le Vietnam et le Japon se sont élevés à 42,7 milliards de dollars, a fait savoir le Département général des Douanes.

Précisément, les exportations nationales ont atteint 20,13 milliards ( 4,4% par rapport à 2020), principalement du textile-habillement (3,23 milliards), des machines-outils et composants (2,56 milliards), des véhicules et pièces détachées (2,47 milliards). Les produits sidérurgiques, le pétrole brut, le bois et les meubles en bois, les produits aquatiques, les chaussures et les sandales, ainsi que les produits électroniques, s’exportent bien vers le marché japonais.Inversement, le Japon a exporté au Vietnam pour 22,65 milliards de dollars ( 11%) avec, entre autres, des machines-outils et composants, des produits électroniques et leurs pièces détachées, du fer et de l'acier, ainsi que des accessoires pour automobile.Ainsi, en 2021, la balance commerciale bilatéral e a été déficitaire pour le Vietnam de 2,52 milliards de dollars, 138,5% par rapport à 2020. - CPV/VNA