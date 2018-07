Hanoi (VNA) – Le président de la Commission des relations extérieures du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Hoàng Binh Quân, a adressé mardi 17 juillet un message de félicitations à Mauro Alboresi pour sa réélection en tant que secrétaire général du Parti communiste italien (PCI).

Le secrétaire général du PCI, Mauro Alboresi (à gauche), avec le secrétaire du Comité central du PCV et chef de la Commission de sensibilisation et d’éducation du Comité central du PCV, Vo Van Thuong, le 19 juillet à Hanoi. Photo : VNA

Le Vietnam et l’Italie ont établi des relations diplomatiques en 1973. L’Italie est actuellement le quatrième partenaire commercial du Vietnam dans l’Union européenne tandis que le Vietnam est le plus grand partenaire commercial de l’Italie dans l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN).

Au cours des cinq dernières années, le commerce bilatéral a atteint chaque année près de 5 milliards de dollars.

Les deux pays travaillent pour porter le commerce bilatéral à 6 milliards de dollars pour 2017-2018. Le Vietnam exporte principalement des chaussures, des produits aquatiques, du café et des vêtements vers l’Italie et en importe des machines mécaniques, des véhicules de transport et des produits en cuir.

En février 2018, l’Italie se classait au 31e rang des 128 pays et territoires investissant au Vietnam avec 88 projets totalisant plus de 388 millions de dollars. Le gouvernement italien a ajouté le Vietnam dans sa liste des dix marchés émergents prioritaires pour les liens commerciaux et d’investissement. – VNA