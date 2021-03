Le vice-ministre des Affaires étrangères, chef des hauts officiels de l’ASEAN (SOM) du Vietnam Nguyen Quoc Dung à la Conférence économique de l’Inde 2021 (Conclave économique indien -CEI). Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le vice-ministre des Affaires étrangères, chef des hauts officiels de l’ASEAN (SOM) du Vietnam Nguyen Quoc Dung a participé à la Conférence économique de l’Inde 2021 (Conclave économique indien -CEI), tenue en ligne le 26 mars avec le thème "La décennie de l'Inde : Réforme - Mise en œuvre - Transformation".

Dans son discours, le vice-ministre Nguyen Quoc Dung a déclaré que pour profiter des opportunités, réduire les risques, s'adapter aux nouveaux contextes, les pays devaient changer et se transformer vers un développement durable et symbiotique. Les pays, y compris le Vietnam, considèrent la croissance symbiotique, l’intérêt commun comme un élément important dans l'orientation de développement de chaque pays.

Nguyen Quoc Dung a également souligné que l'Inde était et est un pays responsable dans la promotion du développement économique durable. Le développement de l'Inde a contribué positivement à la croissance et au développement symbiotiques, à la paix et à la prospérité en Asie du Sud-Est. Au contraire, le développement de la région a également contribué de manière significative à la croissance de l'Inde.



Le vice-ministre vietnamien a demandé au Vietnam et à l’Inde de promouvoir la coopération dans la connectivité de la chaîne d'approvisionnement, y compris les chaînes d'approvisionnement pour l'équipement médical, les produits pharmaceutiques et les vaccins.

Les deux pays doivent créer des conditions favorables pour que les marchandises des deux parties puissent accéder aux marchés de l'autre; renforcer la coordination de positions et de points de vue sur la réforme de l'OMC ; façonner les règles de gouvernance du commerce numérique, de l'économie numérique ; promouvoir l'innovation et la créativité ; construire des centres de recherche et de développement au Vietnam; promouvoir la mise en œuvre de projets de coopération pour répondre au changement climatique dans le cadre de la coopération Gange-Mékong.

La CEI 2021 est la 7e conférence organisée par Times Network avec 33 interventions présentées par 10 ministres clés du gouvernement fédéral, deux commandants militaires, quatre dirigeants locaux de l'Inde, outre la présence de chefs d'entreprises, d’économistes et des hauts officiels des pays de la région. - VNA