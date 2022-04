L'ambassadeur Dang Hoàng Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies (droite) et John McAuliff, un ami américain.



New York (VNA) - L'ambassadeur Dang Hoàng Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies, a récemment rencontré à New York John McAuliff, un ami proche et de longue date du Vietnam.

John McAuliff a évoqué un certain nombre d'activités de diplomatie populaire menées par lui et le Fonds caritatif pour la réconciliation et le développement dans le passé ainsi que certaines activités prévues dans un avenir proche pour renforcer les échanges entre les individus et les organisations non gouvernementales des États-Unis et du Vietnam.

Il a apprécié les résultats du Vietnam en matière d'affaires étrangères multilatérales et exprimé sa volonté de participer aux activités de la Mission dans les temps à venir.

L'ambassadeur Dang Hoang Giang a pris note de ses commentaires enthousiastes sur certaines questions internationales marquantes aux Nations Unies, et a espéré que John McAuliff continuerait à se coordonner avec la Mission vietnamienne et les agences compétentes pour renforcer la compréhension entre les peuples du Vietnam et des États-Unis.

John McAuliff né en 1942, entretient des relations étroites avec la Mission vietnamienne auprès de l'ONU depuis la création de la Mission d'observation du Vietnam auprès de l'ONU en 1975. Il s'est rendu pour la première fois à Hanoï le 30 avril 1975 et depuis lors, il est revenu plusieurs fois au Vietnam.

Depuis 1975, il a fondé et dirige le Fonds caritatif pour la réconciliation et le développement pour les échanges universitaires et les activités philanthropiques visant à promouvoir la normalisation des relations entre le Vietnam et les États-Unis. -VNA