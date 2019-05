La vice-ministre cubaine de la Santé, Marcia Cobas Riuz et le directeur adjoint du Service de la Santé de Ho Chi Minh-Ville, Nguyen Huu Hung, lors du séminaire. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - L’envoi de médecins cubains à Ho Chi Minh-Ville était l’un des sujets abordés lors d’un séminaire organisé le 16 mai par le Centre de promotion du commerce et de l’investissement de la ville.

C’était une activité s’inscrivant dans le cadre de la visite de travail au Vietnam d’une délégation cubaine de la Santé, conduite par la vice-ministre, Marcia Cobas Riuz.

Présente au séminaire, la responsable cubaine a déclaré qu'après 60 ans de mise en place d'un système de soins de santé moderne, Cuba compte 90.000 médecins et 30.000 cadres médicaux.

Outre le développement du tourisme médical, Cuba a envoyé des milliers de médecins à venir travailler dans 63 pays et territoires, a-t-elle ajouté, précisant que Cuba souhaitait mettre en place un programme d’envoi de médecins cubains au Vietnam, qui entretenait de bonnes relations avec Cuba.

Saluant le souhait de Marcia Cobas Riuz, le directeur adjoint du Service de la Santé de Ho Chi Minh-Ville, Nguyen Huu Hung, a déclaré que la ville arriverait en tête dans l’accueil de médecins cubains. La ville compte seulement 18 médecins pour 10.000 habitants, alors l’accueil de médecins cubains aidera la ville à améliorer ses services de soins de santé.

Présents aussi lors du séminaire, des responsables de la santé des provinces de Ninh Thuan, Ben Tre et Dong Nai ont exprimé leur souhait de recevoir des médecins cubains en raison de leur besoin en ressources humaines de haute qualité.

Le directeur du Centre de promotion du commerce et de l’investissement de Ho Chi Minh-Ville, Pham Thiet Hoa, a souligné que Cuba disposait d'un système de santé bien développé, était doté d'excellents médecins et d'équipements modernes.

Le pays est capable de produire de bons vaccins et médicaments pour traiter le cancer et le diabète. Le centre travaillera pour faire venir des médecins cubains au Vietnam dans le futur, a-t-il affirmé. -VNA