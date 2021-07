Hanoi, 2 juillet (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh s’est entretenu au téléphone, jeudi soir, 1er juillet, avec son homologue cubain Manuel Marrero Cruz pour discuter des orientations et des mesures afin de continuer à renforcer l'amitié traditionnelle spéciale et la relation intégrale et fiable entre les deux Partis, les gouvernements et les peuples des deux pays.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh. Photo : VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé son importance et sa détermination à approfondir davantage la bonne amitié et la coopération multiforme entre les deux pays dans l’avenir.

Le Premier ministre vietnamien a sincèrement remercié le gouvernement cubain d'avoir envoyé des experts médicaux pour aider le Vietnam à faire face à l'épidémie de COVID-19 et d'avoir donné au Vietnam des médicaments pour soutenir le traitement du COVID-19, démontrant ainsi la tradition de solidarité et de soutien mutuel, en particulier. dans les moments difficiles.

Il a fait part de son impression et a félicité Cuba pour les résultats positifs danbs la recherche et le développement de candidats vaccins contre le COVID-19.

Le Premier ministre cubain Manuel Marrero Cruz a affirmé que le gouvernement et le peuple cubains apprécient toujours la solidarité, le soutien précieux et le partage d'expériences pratiques de l’œuvre de Renouveau (Doi Moi) que le Vietnam a réservé à Cuba ces dernières années, contribuant à aider Cuba à surmonter des défis et difficultés.

Le Premier ministre Manuel Marrero Cruz a affirmé que Cuba souhaite étendre la coopération avec le Vietnam dans les domaines du commerce, de l'investissement, de l'agriculture, de la santé, de la recherche et de la production de produits pharmaceutiques, y compris la coopération en matière d'approvisionnement et de transfert de technologie pour la production de vaccins contre le COVID-19.

Les deux dirigeants ont partagé leurs expériences en matière de lutte anti-Covid-19 et discuté de la possibilité de coopérer dans la production et la fourniture de vaccins.

Ils se sont entendus sur la nécessité d’accélérer les échanges d’informations entre les services compétents des deux pays pour que Cuba puisse fournir au Vietnam des vaccins et lui transférer rapidement les technologies de production

Les deux dirigeants ont exprimé leur conviction que l'étroite relation fraternelle entre le Vietnam et Cuba entrera dans une nouvelle étape de développement, notamment dans les domaines de l'économie, du commerce et de l'investissement, au profit des peuples des deux pays, contribuant à la paix, à la stabilité et au développement dans les deux régions.

Les deux parties se sont engagées à continuer de se coordonner étroitement et de se soutenir mutuellement au sein des organisations internationales et des forums multilatéraux.

Dans n’importe quelle situation, le Vietnam est resté et restera aux côtés de Cuba, a rappelé le Premier ministre Pham Minh Chinh, qui a réitéré le soutien immuable du Vietnam aux résolutions de l’Assemblée générale de l’ONU exigeant la fin de l’embargo américain contre Cuba. - VNA