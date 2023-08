Pékin (VNA) - Le vice-ministre permanent des Affaires étrangères (AE), Nguyên Minh Vu, secrétaire général du Comité de pilotage de la coopération bilatérale Vietnam-Chine, chef de délégation de négociation de niveau gouvernemental sur les questions frontalières et territoriales Vietnam-Chine, a effectué une visite de travail en Chine les 9 et 10 août.

Le vice-ministre permanent des Affaires étrangères (AE), Nguyên Minh Vu (gauche) et son homologue chinois Ma Chaoxu. Photo: ministère vietnamien des Affaires étrangères

Nguyên Minh Vu a rencontré son homologue chinois Ma Chaoxu ; l’assistant du ministre chinois des AE Nong Rong, également secrétaire général du Comité de pilotage de la coopération bilatérale Chine-Vietnam; et le directeur général de l'Agence chinoise de coopération internationale pour le développement Luo Zhaohui.

Les deux parties ont convenu de continuer à renforcer la coordination afin de concrétiser la prise de conscience commune de haut niveau, de travailler en étroite collaboration et de bien se préparer aux échanges et contacts de haut niveau dans les temps à venir ; de renforcer les échanges et la coopération dans les canaux du Parti, du gouvernement, de l'Assemblée nationale et du Front de la Patrie, dans les domaines de la défense nationale, de la sécurité et du maintien de l'ordre ; de promouvoir la coopération économique, commerciale, la liaison de transport, le tourisme, les échanges entre les deux peuples ; de coordonner pour relever les difficultés et les obstacles à la coopération.

Le vice-ministre permanent des AE Nguyên Minh Vu a suggéré aux deux parties de se coordonner dans la mise en œuvre des mesures visant à promouvoir la reprise économique, en particulier en facilitant le dédouanement et les exportations de produits agricoles vietnamiens vers la Chine.

Il a proposé à la Chine de faciliter la mise en place rapide du Bureau de promotion commerciale du Vietnam à Chengdu (Sichuan) et Haikou (Hainan) ; le règlement des difficultés et des obstacles de longue date se posant dans des projets de coopération tels que l'expansion de l'usine sidérurgique de Thai Nguyên pour le deuxième phase, les engrais Ninh Binh et Ha Bac ; d'accélérer la mise en œuvre des aides non remboursables de la Chine au Vietnam ; de renforcer la coopération touristique.

Les deux parties ont également discuté de la coopération entre les deux ministères des AE, convenant de maintenir des contacts réguliers entre les dirigeants des deux ministères ; de renforcer la coopération au sein des forums multilatéraux ; de partager les expériences en matière de diplomatie économique et culturelle.

Le vice-ministre vietnamien a suggéré à la Chine de favoriser l’ouverture prochaine du consulat général du Vietnam à Chongqing.

Les deux parties ont discuté des questions frontalières et territoriales ; proposé des mesures spécifiques pour une bonne gestion de la frontière terrestre, pour le traitement rapide des problèmes qui se posent, sur la base du strict respect des documents communs sur la frontière terrestre, pour la promotion de l'ouverture, la mise à niveau et la reconnaissance de portes frontalières pour renforcer l'économie, le commerce, le tourisme, échanges culturels et les échanges entre les deux peuples...

Les deux parties sont convenues de continuer à respecter strictement la perception commune de haut niveau, l'Accord sur les principes fondamentaux guidant le règlement des questions maritimes, de bien contrôler les différends en mer et de maintenir ensemble la paix et la stabilité en Mer Orientale.

Nguyên Minh Vu a souligné la nécessité de respecter les droits et intérêts légitimes des pays côtiers, dans un esprit de conformité avec le droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS). -VNA