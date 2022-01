Le secrétaire général du PCC et président de la Chine Xi Jinping a accueilli le secrétaire général du PCV Nguyen Phu Trong (gauche) en Chine en 2017. Photo VNA

Hanoï (VNA) - Le 25 janvier, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) Nguyên Phu Trong et le secrétaire général du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois Xi Jinping ont échangé les lettres pour formuler les meilleurs voeux du Têt du Tigre.

Dans ces lettres, les leaders des deux Partis communistes ont souligné que 2021 était une année importante pour chaque Parti et chaque pays. Le Vietnam a organisé avec succès le 13e Congrès national du PCV et la Chine a célébré le centenaire du PCC.

En 2022, les deux secrétaires généraux du Parti ont convenu de maintenir des échanges réguliers, orientant les relations Vietnam - Chine pour se développer dans un esprit de bon voisinage, de bons amis, de bons camarades et de bons partenaires. Ils ont suggéré que les ministères, les branches et les localités des deux pays mettent sérieusement en œuvre les conceptions communes de haut rang ; promeuvent une coopération substantielle dans l'économie, le commerce et l'investissement, les échanges entre les peuples ; coopèrent étroitement dans la prévention et le contrôle des épidémies, le contrôle et le traitement des désaccords sur la base de négociations pacifiques, conformément au droit international, contribuant à approfondir les relations de voisinage, d'amitié, de partenariat de coopération stratégique intégrale Vietnam - Chine et répondant aux intérêts fondamentaux et à long terme des deux Partis, deux pays et deux peuples, pour la paix, la stabilité, la coopération et la prospérité de la région et du monde.

Les deux dirigeants ont souhaité au Parti, à l'Etat et au peuple vietnamiens et chinois de célébrer le Têt du Tigre dans la paix, le bonheur et le succès. -VNA