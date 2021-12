Le président de la Cour populaire suprême du Vietnam, Nguyen Hoa Binh. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Nguyen Hoa Binh, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), président de la Cour populaire suprême du Vietnam, a eu le 27 décembre un entretien par visioconférence avec Zhou Qiang, membre du Comité central du Parti communiste chinois (PCC), président de la Cour populaire suprême de Chine.



Les deux parties ont convenu de renforcer la coopération dans le partage d'informations et d'expériences sur l’édification d'un État de droit. Elles ont également décidé de partager des expériences en matière d’application des technologies de l'information, d’édification d'un tribunal électronique et de formation de juges... Elles ont en outre convenu de renforcer la coopération entre les tribunaux locaux des deux pays, en particulier les tribunaux des provinces frontalières.

Nguyen Hoa Binh a déclaré que la Cour populaire suprême du Vietnam souhaitait étudier les expériences de la Chine et renforcer la coopération dans les domaines juridictionnels.



De son côté, Zhou Qiang a affirmé que la Cour populaire suprême de Chine était prête à partager des expériences et renforcer la coopération avec la Cour populaire suprême du Vietnam.



Les deux parties ont déclaré espérer que la coopération entre les tribunaux des deux pays s’approfondiraient de plus en plus. -VNA