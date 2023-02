Le secrétaire général du Comité central du PCV Nguyen Phu Trong (droite) et du président du PPC, également Premier ministre cambodgien, Samdech Techo Hun Sen. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Une rencontre de haut niveau entre le Parti communiste du Vietnam (PCV) et le Parti du peuple cambodgien (PPC) a eu lieu samedi 18 février à Hanoï, sous l'égide conjointe du secrétaire général du Comité central du PCV Nguyen Phu Trong et du président du PPC, également Premier ministre cambodgien, Samdech Techo Hun Sen.Nguyen Phu Trong et Samdech Techo Hun Sen ont continué à affirmer que la tradition historique, la solidarité étroite et l'entraide entre le Vietnam et le Cambodge ainsi qu'entre les trois pays Vietnam - Cambodge - Laos étaient un bien inestimable, l'un des facteurs les plus importants et la plus grande source de force pour la cause de la libération nationale, de la défense de l'indépendance, de l’édification et du développement de chaque pays.Les deux dirigeants se sont félicités du développement fructueux des liens bilatéraux dans divers domaines, notamment dans la défense-sécurité, l’économie, la culture, l'éducation, les sciences et les technologies.Nguyen Phu Trong a souligné l'importance et la signification stratégique des relations Vietnam-Cambodge pour la sécurité et le développement de chaque pays, aussi pour la paix, la stabilité et le développement dans la région et dans le monde. Samdech Techo Hun Sen a affirmé que les deux parties devaient renforcer la coopération économique et commerciale pour servir le développement de chaque pays.