Hanoi, 10 décembre (VNA) - La présidente de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Nguyen Thi Kim Ngan, se rendra du 12 au 14 décembre en Biélorussie sur invitation du président du Conseil de la République de Biélorussie, Mikhaïl Myasnikovitch, et du président de la Chambre des représentants de Biélorussie, Vladimir Andreichenko.

Le président biélorusse Lukashenko reçoit le secrétaire général du PCV Nguyen Phu Trong lors de sa visite en Biélorussie en 2014. Photo : VNA

Il s'agit de la première visite officielle de la présidente de l’AN Nguyen Thi Kim Ngan en Biélorussie afin de promouvoir les relations d’amitié traditionnelles et de coopération multiforme, d’échanger des orientations et des mesures visant à renforcer les liens interparlementaires, ainsi qu'à échanger des vues sur des questions internationales et régionales d'intérêt commun.

Le Vietnam et la Biélorussie entretiennent une bonne amitié traditionnelle et une coopération multiforme. Le pays européen attache une grande importance au renforcement des relations avec le pays de l’Asie du Sud-Est dans tous les domaines.

En 2019, les relations bilatérales se sont fortement développées et les domaines de la coopération bilatérale ont été renforcés, obtenant des résultats positifs. Les deux pays disposent actuellement de mécanismes de coopération tels que le Comité intergouvernemental de coopération économique, commerciale et scientifique, le Comité intergouvernemental de coopération technico-militaire, le Comité de coopération dans des sciences et technologie et les consultations politiques au niveau des vice-ministres des Affaires étrangères.

Les deux parties travaillent en étroite collaboration et se soutiennent mutuellement aux Nations Unies (ONU) et au Mouvement des pays non alignés, ainsi que dans les organisations internationales et de nombreux autres forums.

La Biélorussie a soutenu le Vietnam dans sa candidature au Conseil économique et social des Nations Unies pour la période 2016-2018 et à la Commission du droit international pour la période 2017-2021.

Les deux parties continuent de se coordonner étroitement dans les forums multilatéraux et internationaux. Le Biélorussie est l'un des premiers pays à déclarer son soutien et à confirmer rapidement son soutien au Vietnam en tant que membre de la Commission du droit commercial international et membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies.



Les deux organes législatifs des deux pays ont signé un accord de coopération en avril 2009, à l'occasion de la visite officielle dans ce pays de l'ancien président de l’AN du Vietnam Nguyen Phu Trong. Le document a marqué une étape importante, car il a créé une base juridique pour renforcer la collaboration entre les deux législatures.

Les deux parties ont des échanges de délégations et ont créé les groupes parlementaires d’amitié Vietnam - Belarus et Belarus - Vietnam.

Les liens commerciaux bilatéraux ont également prospéré. La valeur d’échanges commerciaux bilatéraux au cours des neuf premiers mois de 2019 a atteint 153,4 millions de dollars, soit une augmentation annuelle de 80,1%. Sur ce montant, les exportations vietnamiennes vers la Biélorussie ont totalisé 69,5 millions de dollars, en hausse de 86,8%.

La valeur de l'échange commercial bilatéral devrait atteindre 200 millions de dollars en 2019 après plusieurs années d'arrêt à 100 millions de dollars.

Le Vietnam exporte des produits de la mer, des produits en bois, des textiles, des chaussures, du riz, du caoutchouc naturel, des noix de cajou, des arachides, du poivre, des épices, du thé, des légumes en conserve, des fruits, des produits pharmaceutiques et des ordinateurs vers la Biélorussie, tout en important des engrais, des machines, du matériel, des composants et des pièces de rechange pour les voitures, tracteurs, camions et articles chimiques, entre autres.

Actuellement, la Biélorussie a trois projets au Vietnam, avec un capital total de 16,25 millions de dollars. À son tour, le pays indochinois participe au domaine du commerce de gros et de détail de la société biélorusse IP Hapaco en tant qu'investisseur sous forme de capital à 100%, pour un montant de 1,6 million de dollars depuis mai 2009.

La Biélorussie a aidé le Vietnam dans la formation des cadres, experts de haut niveau. Actuellement, environ 70 étudiants vietnamiens suivent leur étude en Biélorussie. La coopération dans la sécurité et la défense est maintenue via les échanges des délégations. Les deux pays renforcent la coopération dans des sciences, technologies, le secteur du travail. - VNA