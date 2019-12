Minsk (VNA) – La présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam, Nguyên Thi Kim Ngân, et la présidente du Conseil de la République (Chambre haute) de l’Assemblée nationale de la République du Bélarus, Natalia Kochanova ont plaidé jeudi 12 décembre pour des liens accrus, notamment économiques, entre les deux pays.

La présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam, Nguyên Thi Kim Ngân (à gauche) et la présidente du Conseil de la République du Bélarus, Natalia Kochanova, lors de leur rencontre avec la presse à l’issue de leur entretien, le 12 décembre. Photo : VNA

S’adressant à la presse à l’issue de leur entretien au siège du Conseil de la République, les deux dirigeantes ont souligné les progrès importants dans le renforcement et la consolidation des relations d’amitié et de coopération entre le Vietnam et le Bélarus.Nous avons discuté de la coopération commerciale durant ces derniers temps, les échanges entre les deux pays, quoiqu’en forte croissance, dispose encore d’importants potentiels de développement, a souligné Natalia Kochanova.Le Vietnam et le Bélarus sont deux économies qui ne sont pas en concurrence mais sont complémentaires, y compris dans l’exportation de marchandises. Le Vietnam est un pays potentiel pour la coopération industrielle, et les produits d’une coopération bilatérale future peuvent être exportés vers un tiers marché, a-t-elle indiqué.La présidente du Conseil de la République a également déclaré avoir demandé au Vietnam d’intensifier ses exportations, notamment le café, le thé, les légumes, vers le marché biélorusse.Les deux parties ont convenu de renforcer leur coopération dans la région, de soutenir les initiatives des deux gouvernements visant à renforcer davantage les relations entre les deux pays, a-t-elle fait savoir, se disant convaincue que les accords conclus contribueront à porter les relations bilatérales à une nouvelle hauteur.La présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam a pour sa part souligné que les deux parties se sont engagées à conjuguer leurs efforts pour développer la coopération entre les deux organismes législatifs à hauteur des relations d’amitié traditionnelle et de coopération multiforme entre le Vietnam et le Bélarus.Les deux parties ont convenu de renforcer davantage la coopération économique et commerciale entre les deux pays, notamment dans les domaines correspondant à leurs avantages et besoins respectifs, de promouvoir les produits agricoles phares, de coopérer dans le tourisme et d’exploiter l’Accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union économique eurasiatique, a-t-elle fait savoir.La dirigeante vietnamienne a encore indiqué que les deux parties poursuivront leur collaboration et leur soutien mutuel dans les enceintes multilatérales, notamment l’ONU, et qu’elles ont convenu de mettre en œuvre efficacement l’accord de coopération signé en avril 2009 entre l’Assemblée nationale du Vietnam et l’Assemblée nationale de la République du Bélarus. – VNA