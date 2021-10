Photo: baodautu

Hanoï (VNA) - Les échanges commerciaux entre le Vietnam et l’Amérique ont poursuivi sur leur lancée ces 3 premiers trimestres, avec une valeur de 100,86 milliards de dollars, +25,4% en glissement annuel.

Les Etats-Unis ont conservé leur trône parmi les partenaires commerciaux du Vietnam dans la région, avec plus de 80 milliards de dollars.

En dépit de la pandémie conduisant à une hausse des tensions commerciales dans de nombreuses régions et des fortes vagues de protectionnisme dans le monde, les exportations nationales vers cette région ont tout de même maintenu un taux de croissance de 27,9%, atteignant 81,97 milliards de dollars.

Ce bon résultat s’explique par l'entrée en vigueur de l’accord de partenariat trans-pacifique global et progressiste (CPTPP) début 2019 qui a dynamisé les échanges commerciaux bilatéraux.

Depuis le 1er janvier 2021, selon les engagements inscrits du CPTPP, les droits de douane sur plus de 90% des lignes tarifaires ont été éliminés en faveur des produits du Vietnam, notamment téléphones et accessoires, textile-habillement, chaussures, meubles, fer et acier, produits aquatiques et agricoles… qui sont aussi des produits d’exportation majeurs du Vietnam.

Ainsi, depuis janvier, la balance commerciale avec le continent américain a été bénéficiaire pour le Vietnam de 63 milliards de dollars. En 2020, le Vietnam avait aussi réalisé un excédent commercial, de 68,1 milliards de dollars. -CPV/VNA