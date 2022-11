Berlin (VNA) - L'ambassade du Vietnam en Allemagne en collaboration avec l'Association vietnamienne du cacao et du café, l'Association allemande du café et le groupe Neumann Kaffee a organisé du 29 octobre au 1er novembre un programme de promotion dans le secteur du café pour les exportateurs de café vietnamiens en Allemagne.

Photo d'illustration : VNA

S'exprimant à l'ouverture de l'événement, Bui Vuong Anh, conseiller commercial, a présenté aux entreprises des deux pays les cadres de coopération économique entre le Vietnam et l'Allemagne, en particulier le Comité mixte de coopération économique et l’Accord de libre-échange Vietnam - Union européenne (EVFTA). Ce sont des cadres de coopération importants, qui aident les entreprises à exploiter des avantages de l'EVFTA et du Comité mixte de coopération économique pour promouvoir les exportations de café vers l'Allemagne et l'Union européenne (UE).

Le président de l'Association allemande du café, Holger Preibisch, a déclaré que l'Allemagne avait importé 1,1 million de tonnes de grains de café vert en 2021 et que le Vietnam est le deuxième exportateur de café après le Brésil vers l'Allemagne, représentant 18,63% du marché des importations de café allemand. Les importations allemandes de café en provenance du Vietnam représentent une part de marché de 18 à 25 % du volume d’importations totales de café de l'Allemagne.

La représentante de l'Association vietnamienne du café et du cacao, Mme Nguyen Thi Thu Thuy a présenté la production et l'approvisionnement en café vietnamien, les marchés d'exportation et les objectifs de développement durable pour les produits du café.

L'Association présente aux entreprises la Journée du café du Vietnam 2022 qui se tiendra du 9 au 11 décembre à Hanoï souhaitant que les entreprises de café allemandes assistent et se connectent avec les entreprises de café vietnamiennes. - VNA