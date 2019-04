Cérémonie de signature d'un mémorandum de coopération culturelle entre le Vietnam et l’Uruguay, le 23 avril à Hanoi. Photo : toquoc

Hanoï (VNA) - Malgré la distance géographique, le Vietnam et l’Uruguay devraient intensifier les échanges culturels, touristiques et sportifs.



C’est ce qu’a déclaré le ministre vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyên Ngoc Thiên, lors d’une séance de travail le 23 avril avec son homologue uruguayenne de l’Éducation et de la Culture, Maria Julia Munoz.



Le ministre Nguyên Ngoc Thiên s’est réjoui de l’efficacité de la coopération vietnamo-uruguayenne dans la culture, comme en témoigne le succès des Festivals du film latino-américain au Vietnam et des Semaines du film vietnamien en Uruguay.



Comme l'Uruguay est considéré comme le vrai berceau du football, le ministre vietnamien a suggéré aux deux pays de renforcer leur coopération dans le développement de ce sport.



Pour sa part, la ministre uruguayenne Maria Julia Munoz a proposé aux deux pays de multiplier les échanges de délégations artistiques afin de consolider la compréhension mutuelle. Elle a aussi jugé nécessaire d’exploiter les potentiels de coopération bilatérale dans la culture, les sports et le tourisme.



La ministre Maria Julia Munoz a affirmé la volonté de son pays d’aider le Vietnam à développer le football en milieu scolaire.



À l’issue de leur séance de travail, les deux ministres ont signé un mémorandum de coopération culturelle entre le Vietnam et l’Uruguay.



En vertu de ce document, les deux parties sont convenues d’intensifier leurs échanges culturels et de promouvoir une collaboration étroite dans la préservation du patrimoine et le développement des musées et des bibliothèques.-CPV/NDEL/VNA