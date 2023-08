Cérémonie de publicité du Top 10 des banques, assurances et entreprises numériques les plus prestigieuses. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - La liste des dix plus prestigieuses entreprises de la banque, de l'assurance et de la technologie au Vietnam en 2023 a été récemment annoncée par le Vietnam Report JSC, en collaboration avec le journal électronique vietnamnet.vn.Les dix banques désignées comme les banques commerciales les plus prestigieuses du pays en 2023 sont Vietcombank, VietinBank, Techcombank, BIDV, Military Bank, VPBank, ACB, AgriBank, TPBank et VIB.Pendant ce temps, les dix compagnies d'assurance-vie les plus prestigieuses sont Bao Viet Insurance, Dai-Ichi Vietnam, AIA Vietnam, Prudential Vietnam, Chubb Vietnam, Generali Vietnam, Hanwha Life Vietnam, Cathay Vietnam, MB Ageas et Mirae Asset Prévoir.Les dix plus prestigieuses sociétés de technologies de l'information et de télécommunications comprennent le Groupe de l'industrie et des télécommunications militaire (Viettel), le groupe de technologies et de services informatiques FPT, le Groupe des postes et télécommunications du Vietnam (VNPT), Vinaphone Corporation, Mobifone Corporation, CMC Corporation, VNPT-Vinaphone, la Société par actions de technologie et de télécommunication du Vietnam, la Société par actions Hanel , Việt Nam Technology & Telecommunication Joint Stock Company, Việt Nam Maritime Communication and Electronics Company et Tien Phat Technology Joint Stock Company.Les classements annuels sont basés sur des recherches et des évaluations indépendantes par Vietnam Report. Les entreprises honorées dans les listes de cette année sont toutes des représentants efficaces, expérimentés, bien placés et réputés, apportant des contributions positives au développement global de l'industrie en particulier et de l'économie vietnamienne en général ces dernières années.Selon une enquête de Vietnam Report, les banques ne s'attendent pas à une croissance décisive au second semestre 2023. Les perspectives du secteur devraient être stables, avec un taux de croissance compris entre 42 % et 44,2 % par rapport aux résultats de l'enquête en 2021 et 2022.Cependant, les opportunités découlant des nouvelles politiques de la Banque d'État, telles que la gestion flexible des taux d'intérêt, le suivi de près de l'évolution du marché et la transformation numérique mondiale, devraient donner une grande impulsion aux banques pour surmonter les difficultés.Pour le secteur de l'assurance, les "vents contraires" du marché ont eu un fort impact sur le secteur ces dernières années, en particulier la série d'affaires liées aux canaux de distribution d'assurance par le biais des banques qui ont ébranlé la confiance du public dans le marché de l'assurance vie en particulier et l'industrie de l'assurance en général.Pendant ce temps, l'industrie des technologies de l'information et des télécommunications a progressé et a continué d'être une lueur d'espoir dans l'économie vietnamienne en 2022. Mais de fin 2022 à début 2023, les entreprises de l'industrie sont affectées par la faiblesse de la demande en raison du risque de la récession économique mondiale et des pressions inflationnistes.Pour maintenir la croissance dans le contexte difficile actuel, les entreprises doivent maintenir leurs objectifs de développement, proposer des stratégies d'action équilibrées et globales autour des questions de technologie et de processus et des personnes telles que l'amélioration de la compétitivité par rapport aux autres concurrents technologiques, l'amélioration de la formation de ressources humaines de haute qualité. - VNA