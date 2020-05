Le vice-ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son lors du séminaire (Photo: VNA)

Hanoi (VNA) - Dans l'après-midi du 29 mai, à Hanoi, le ministère des Affaires étrangères et l'ambassade du Vietnam au Royaume-Uni ont collaboré avec Asia House Organisation (Royaume-Uni) pour organiser un séminaire en ligne intitulé "Vietnam: opportunités d'investissement et d'affaires après la pandémie de COVID-19 ».

Du côté vietnamien, le vice-ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son, des représentants du ministère des Affaires étrangères, du ministère de l'Industrie et du Commerce et du ministère du Plan et de l'Investissement ont assisté au séminaire. Du côté britannique, il y avait le directeur général d'Asia House, Michael Lawrence et des représentants d'une quarantaine de grandes sociétés et entreprises britanniques (HSBC, De La Rue, KPMG, Prudential, Standard Chartered...).

S'exprimant lors du séminaire, le vice-ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, a déclaré que le séminaire était une occasion précieuse de connecter les entreprises britanniques aux agences gouvernementales vietnamiennes, de partager des informations sur les politiques et d'améliorer de grandes opportunités de coopération avec les entreprises britanniques sur le marché vietnamien dans le contexte des deux pays mettant en œuvre des mesures énergiques pour contrôler rapidement l'épidémie de COVID-19 et relancer l'économie.

En tant que président de l'ASEAN 2020 et membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, le Vietnam a apporté des contributions actives et proactives à la promotion de la capacité d'adaptation de l'ASEAN, ainsi que de sa cohésion dans la coordination entre l'ASEAN et ses partenaires importants, renforcé la solidarité internationale et la coopération multilatérale par le biais des Nations Unies et de l'Organisation mondiale de la santé pour relever les défis causés par la pandémie, travailler à la construction d'un monde plus stable, sûr et durable.

Le vice-ministre permanent des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, a déclaré que le Vietnam passait au stade de la mise en œuvre du "double objectif" à la fois pour la prévention de l’épidémie et pour restaurer et développer l'économie, en assurant la croissance économique de 5% en 2020, en stabilisant la société et la vie des gens. Le gouvernement du Vietnam a décidé de nombreuses mesures urgentes sur la production et les affaires, et l'amélioration de l'environnement pour attirer davantage d’investissements étrangers, notamment la création d’un groupe de travail spécial pour promotion des investissements post-COVID-19.

Le vice-ministre Bui Thanh Son a exprimé sa conviction que le Vietnam peut atteindre ces objectifs grâce à un contrôle précoce de l’épidémie avec des mesures de relance économique, en profitant des grands avantages du marché, de la population jeune et du niveau assez élevé de la croissance de l’économie en transition numérique par rapport aux autres pays dans la région et du réseau de connexion vaste et complet des accords de libre-échange avec près de 60 partenaires. Dans ce contexte, le Vietnam a accueilli des entreprises étrangères, notamment britanniques, pour investir et faire des affaires avec le Vietnam.

Selon le vice-ministre permanent des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, dans les prochains temps, profitant des opportunités offertes par le Royaume-Uni pour quitter l'Union européenne et avec les forces de l'autre, les deux pays peuvent pleinement promouvoir les relations bilatérales. La coopération stratégique des deux pays continue de se développer fortement, notamment dans le domaine de l'économie et du commerce.

Le vice-ministre Bui Thanh Son a suggéré que les investisseurs britanniques profitent des opportunités offertes par les politiques de promotion commerciale et d'investissement post-COVID-19 du Vietnam, le mouvement de la chaîne d'approvisionnement vers le Vietnam et la mise en œuvre effective des accords de libre-échange de nouvelle génération dont l'Accord global et progressif de partenariat transpacifique (CPTPP) et l'Accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union européenne (EVFTA).

Michael Lawrence, au nom de Asia House Organisation et des entreprises britanniques, a remercié le ministère des Affaires étrangères et les ministères et agences vietnamiens d'avoir participé à l'atelier d'échange sur la politique étrangère et l'intégration internationale du Vietnam intéressées par les entreprises britanniques.

Lors du séminaire, les entreprises britanniques ont prêté attention et ont échangé avec les ministères et secteurs vietnamiens sur des questions telles que la coopération Vietnam-Royaume-Uni, les opportunités d'investissement pour les entreprises britanniques et les politiques d'incitation au commerce. Le commerce et les investissements post-COVID-19 au Vietnam, les changements dans la chaîne d'approvisionnement et la mise en œuvre par le Vietnam d'accords de libre-échange tels que le CPTPP et l'EVFTA, l'environnement des investissements et des affaires au Vietnam. -VNA