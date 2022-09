Photo d'illustration: ictvietnam.vn

Hanoï (VNA) – Selon un article publié le 20 septembre sur le site britannique asianinvestor.net, les investisseurs en capital-risque envisagent le Vietnam comme la dernière destination pour leur capital.



Les start-up vietnamiennes ont levé un record de 1,4 milliard de dollars sur 165 transactions l'année dernière, selon le Centre national d'innovation (NIC) du Vietnam. Il s’agit d’une hausse par rapport aux 894 millions de dollars et 126 transactions en 2019 - une indication que la négociation sur le marché a repris de l'élan après une petite baisse induite par le Covid-19 en 2020.



Les fondateurs de start-up de toute la région - pas seulement du Vietnam - considèrent le pays d'Asie du Sud-Est comme une rampe de lancement idéale pour leurs entreprises régionales, a expliqué Binh Tran, cofondateur et directeur associé d'Ascend Vietnam Ventures (AVV).



Selon lui, les facteurs qui rendent le pays attrayant pour les investisseurs étrangers incluent une forte croissance du PIB – qui était de l'ordre de 7% par an pendant deux décennies avant le Covid-19 et est prévue à 7,5% en 2022 – et sa main-d'œuvre jeune et compétente en anglais.