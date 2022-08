Cérémonie de mise en chantier de l’Académie de politique de la police populaire du Laos , un cadeau du Vietnam offert au Laos. Photo: VNA

Vientiane (VNA) - Dans le cadre de sa visite de travail au Laos, le général Tô Lâm, ministre de la Sécurité publique, a assisté jeudi 25 août à la cérémonie de mise en chantier de l’Académie de politique de la police populaire du Laos, un cadeau du Vietnam offert au Laos.

S'exprimant lors de la cérémonie, le général Tô Lâm a déclaré que les relations de coopération entre les forces de police des deux pays se sont approfondies ces dernières années.

Le général Tô Lâm a souligné que le ministère vietnamien de la Sécurité publique a identifié le projet de l'Académie de politique de la police du Laos comme un symbole de solidarité particulière entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples en général, entre les forces de la police en particulier.

Le général Tô Lâm, ministre de la Sécurité publique, s'exprime lors de la cérémonie. Photo: VNA



Il a affirmé que le ministère vietnamien de la Sécurité publique est prêt à soutenir son homologue lao dans la préparation des contenus et des programmes de formation et le développement des enseignants pour aider l’Académie de politique de la police populaire du Laos.

De son côté, le général Vilay Lakhamphong, vice-Premier ministre et ministre lao de la Sécurité publique a affirmé que cet ouvrage aidera les forces de sécurité lao à bien remplir leurs tâches, en particulier dans la formation sur la théorie politique.

Occupant une superficie de 6,5 hectares à Vientiane, l'Académie de politique de la police populaire lao disposera de toutes les installations nécessaires pour répondre aux besoins de formation de la théorie politique de 1.200 policiers.

Dans la matinée du même jour, le générale Tô Lâm a également assisté à l'exposition de photos "Relations de coopération intégrale entre le ministère de la Sécurité publique du Laos et le ministère de la Sécurité publique du Vietnam ". L'exposition présente plus de 200 photos sur l'étroite coopération entre les forces de police du Vietnam et du Laos au cours des 60 dernières années. -VNA