Le ministre vietnamien de l’Environnement et des Ressources naturelles, Trân Hông Hà (à droite), et le vice-ministre japonais de l’Environnement, Arata Takebe, le 4 mai à Hanoi. Photo : moitruong.net.vn.

Hanoi (VNA) - Le 5e dialogue sur la politique intitulé « La Semaine de l’environnement du Japon au Vietnam » se tiendra en décembre 2018 ou en janvier 2019 au Vietnam.



Cette information est issue de la rencontre entre le ministre vietnamien de l’Environnement et des Ressources naturelles, Trân Hông Hà, et le vice-ministre japonais de l’Environnement, Arata Takebe, le 4 mai à Hanoi.



Prenant la parole lors de cette rencontre, Trân Hông Hà a salué la coopération entre les deux ministères dans le secteur de l’environnement et du développement durable.



Partageant les défis actuels de la protection de l'environnement au Vietnam, le vice-ministre Arata Takebe a déclaré que le Vietnam était actuellement dans une période de développement économique rapide, il y avait des problèmes qui posent tels que la hausse de la demande en énergie, le traitement des ordures dans les zones industrielles, la pollution de l'environnement, etc.



Le Japon a connu ces problèmes et souhaite maintenant apporter ses connaissances, ses expériences et ses technologies pour aider le Vietnam à transformer, à développer et à améliorer les technologies et les solutions dans la protection de l’environnement.



Le ministre Trân Hông Hà souhaite voir l’amélioration de la qualité de la coopération entre le ministère de l'Environnement et des Ressources naturelles du Vietnam et le ministère de l'Environnement du Japon.



Le ministre Trân Hông Hà a également demandé au ministère de l'Environnement du Japon de continuer de collaborer étroitement avec le ministère de l'Environnement et des Ressources naturelles du Vietnam pour organiser des ateliers pour introduire au Vietnam les technologies avancées de transformer les déchets en énergie du Japon et pour présenter une société japonaise pouvant coopérer avec une société vietnamienne pour mettre en œuvre ce projet au Vietnam. -NDEL/VNA