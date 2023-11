Un stand au salon Vietnam Foodexpo 2023 . Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Le Salon international de l'industrie alimentaire du Vietnam 2023 - Vietnam Foodexpo 2023 a ouvert ses portes le 22 novembre au Centres des expositions et des congrès de Saigon, dans le 7e arrondissement de Hô Chi Minh-Ville.L'événement de quatre jours compte plus de 500 stands de près de 400 entreprises en provenance de 30 provinces et grandes villes vietnamiennes, et d’une vingtaine de pays et territoires tels que la Russie, la République de Corée, le Japon, la Malaisie...Une large gamme de produits agricoles, aquatiques, alimentaires et de boissons, ainsi que de technologies et équipements de d’agroalimentaire et d'emballage, entre autres, sont exposés.De nombreuses marques d’aliments biologiques vietnamiennes et étrangères sont également présentes, avec des produits de haute qualité.Point d’orgue de l'événement, les stands du projet Biotrade sur le thème « Biodiversité : là où les saveurs s'harmonisent ». Plus de 20 petites et moyennes entreprises du Vietnam, du Laos, du Myanmar et du Cambodge y présentent plus de 200 produits tels que des épices, des graines (cacahuètes, haricots, sésame), du riz, de la noix de coco, du thé et du café, cultivés et produits selon des normes internationales.-VNA