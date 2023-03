Vietnam Expo 2023 réunira 600 stands de plus de 500 entreprises venues de 16 pays et territoires. Photo: Comité d'organisation



Hanoï (VNA) - La 32e foire internationale du commerce Vietnam Expo se tiendra du 5 au 8 avril au Centre international des expositions de Hanoï, au 91 rue Tran Hung Dao.



Vietnam Expo 2023 réunira 600 stands de plus de 500 entreprises venues de 16 pays et territoires. Les stands se diviseront en cinq groupes: marques nationales et produits d’exportation, espace international, machines et équipements - sous-traitance industrielle, technologies numériques - commerce électronique, et industrie agroalimentaire.



Lors de cet événement, l’Agence américaine pour le développement international (USAID), par le biais du projet d’amélioration de la compétitivité du secteur privé (IPSC), aidera 20 petites entreprises vietnamiennes en croissance à présenter leurs produits et services.



En particulier, ce sera la 24e année consécutive où l’Agence sud-coréenne de promotion du commerce et de l’investissement (KOTRA) sélectionnera Vietnam Expo comme un événement typique pour promouvoir le commerce dans les domaines avantageux de son pays tels que l’industrie légère, l’électronique intelligente et la consommation, l’industrie agroalimentaire et celle de la beauté.



En outre, le pavillon des localités chinoises à Vietnam Expo sera une étape importante dans la réouverture des activités de promotion du commerce après des années d’interruption en raison de l’épidémie de COVID-19.



Le pavillon national de l’Indonésie marquera les 10 ans du partenariat stratégique entre l’Indonésie et le Vietnam, son troisième partenaire commercial au sein de l’ASEAN (Association des Nations d’Asie du Sud-Est).



La Pologne représentera l’Union européenne (UE) à cet événement pour présenter des produits agricoles et alimentaires européens aux consommateurs vietnamiens.



Organisée annuellement depuis 1991 par le Département de promotion du commerce du ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce et la société par actions de publicité et de foires commerciales Vinexad, Vietnam Expo est un rendez-vous (en avril à Hanoï et en décembre à Hô Chi Minh-Ville) pour les clients internationaux et une occasion pour les entreprises vietnamiennes de se rencontrer, d’échanger et d’élargir leurs marchés. -VNA