Ho Chi Minh-Ville d'aujourd'hui. Photo: Internet

Hanoï (VNA) - Selon les statistiques des Nations Unies, alors que les exportations mondiales en 2020 ont diminué de plus de 10 % par rapport au record enregistré en 2018 en raison de la baisse des exportations de 50 principaux pays et territoires exportateurs du monde, les exportations du Vietnam ont augmenté de 16%, un chiffre remarquable par rapport aux sept autres économies à connaître une croissance positive l'an dernier.

Ainsi, après seulement deux ans, le Vietnam a dépassé six pays à savoir l'Inde, l'Arabie saoudite, la Pologne, l'Australie, la Thaïlande et la Malaisie pour occuper la 29e position au lieu de la 26e dans le classement des 50 principaux pays et territoires exportateurs au monde.

Il s'agit d'une réalisation extrêmement importante du Vietnam, car les exportations sont devenues le principal moteur du développement du commerce, le facteur déterminant de la croissance économique.

Selon les données du Fonds monétaire international (FMI), au cours des deux dernières années volatiles, l'économie mondiale a baissé de 0,79% par an (aux prix courants en dollar américain). Au cours de la période, l'économie vietnamienne a enregistré un taux de croissance annuelle de 5,88%.

En 2018, la taille de l'économie vietnamienne était de 304 milliards de dollars, le pays était la 42e économie du monde. Deux ans plus tard, l'économie vietnamienne valait 340,8 milliards de dollars. Le pays d'Asie du Sud-Est est devenu pour la première fois la 38e économie mondiale.

Au cours de la période 2011-2020, le Vietnam a enregistré un taux de croissance moyen de 9,05% par an, à peine inférieur au chiffre réalisé par la Chine de 9,33 %. En 10 ans, le Vietnam a gagné de manière impressionnante 16 places dans le classement des économies mondiales. -VNA