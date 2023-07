Lara (VNA) - L'ambassadeur du Vietnam au Venezuela, Vu Trung My, a effectué du 14 au 16 juillet une visite de travail dans l'État de Lara, l'une des localités ayant le taux de croissance économique le plus élevé de ce pays d'Amérique latine.

L'ambassadeur du Vietnam au Venezuela, Vu Trung My (gauche) et le gouverneur de l'État de Lara, Aldofo Pereira. Photo: VNA



Appréciant hautement la visite de l'ambassadeur du Vietnam, le gouverneur de l'État de Lara, Aldofo Pereira, a affirmé que la visite contribuera à améliorer la compréhension et à promouvoir les relations économiques et commerciales entre les deux pays ainsi qu'entre l'État de Lara et d'autres localités du Vietnam.

Le gouverneur Aldofo Pereira a exprimé son souhait de voir l'ambassade du Vietnam au Venezuela renforcer le lien entre l'État de Lara et les localités du Vietnam, promouvant ainsi la coopération économique, commerciale et d'investissement.

Lors de la rencontre avec l'ambassadeur Vu Trung My, Luis Jonás Reyes, maire de la ville de Barquisimeto a estimé que, le Vietnam et le Venezuela en général et les localités et l'État de Lara en particulier devraient continuer à promouvoir la coopération dans ce domaine de l’agriculture, notamment spécialisé dans l'élevage bovin, l'un des points forts de Lara.

De son côté, l'ambassadeur Vu Trung My a présenté des politiques visant à attirer les investissements étrangers, les relations économiques et commerciales et la coopération potentielle entre le Vietnam et le Venezuela. Il a affirmé s’efforcer de promouvoir les relations économiques et commerciales entre les deux pays, entre les localités du Vietnam et l'État de Lara ainsi que d'autres localités du Venezuela.

Dans le cadre de la visite de travail dans l'Etat de Lara, la délégation de l'ambassade du Vietnam a assisté à la Foire internationale de l'élevage Barquisimeto 2023. -VNA