Moscou, 22 juin (VNA) - Lors d'une réunion le 21 juin avec des représentants du Service national ukrainien des migrations (SMS) et ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur du Vietnam en Ukraine, Nguyên Hông Thach, a demandé aux agences ukrainiennes de se coordonner avec l'ambassade du Vietnam pour rechercher des solutions flexibles aux problèmes auxquels sont confrontés les Vietnamiens fuyant la guerre.

Lors de la rencontre. Photo : VNA

La partie ukrainienne a remercié le Vietnam pour son aide humanitaire à l'Ukraine et a hautement apprécié l'évacuation active et bien organisée par le Vietnam des Vietnamiens de ce pays déchiré par la guerre. Ils ont suggéré que les deux parties maintiennent une coopération étroite et efficace en matière de protection des citoyens et, si possible, révisent et modifient les documents de coopération pour les rendre plus adaptés à la nouvelle réalité.

Le diplomate Nguyên Hông Thach, pour sa part, a donné à ses hôtes un bref aperçu du statut des Vietnamiens vivant en Ukraine dans le passé et à l'heure actuelle.

Il a également fourni des mises à jour sur les problèmes rencontrés par les Vietnamiens fuyant l'Ukraine, qui souhaitent maintenant revenir, exhortant les autorités ukrainiennes compétentes à travailler avec l'ambassade du Vietnam pour proposer des mesures flexibles et opportunes pour les soutenir, en particulier ceux qui ont perdu leurs papiers de résidence permanente ou qui ont des papiers en attente.

Les deux parties ont convenu de fournir prochainement des instructions aux Vietnamiens et de se rencontrer en personne pour une meilleure collaboration.- VNA