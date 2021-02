Hanoï, 24 février (VNA) - Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères Nguyen Quoc Dung et le secrétaire permanent aux Affaires étrangères de la Thaïlande Thani Thongphakdi ont échangé leurs points de vue sur la coopération entre les deux pays et les deux ministères, ainsi que sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun, lors d’une entretien en ligne le 24 février.

Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères Nguyen Quoc Dung. Photo : VNA

Nguyen Quoc Dung a remercié le gouvernement thaïlandais d'avoir facilité les vols ramenant les citoyens vietnamiens chez eux et de soutenir ceux qui étudient et vivent en Thaïlande.Il a suggéré que la Thaïlande limite les barrières commerciales, échange des informations sur les réglementations et les procédures d'import-export, et continue de soutenir et de coopérer étroitement avec le Vietnam dans les organisations et forums régionaux et internationaux.Thani Thongphakdi a félicité le Vietnam pour l'organisation réussie du 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam et pour ses performances exceptionnelles de la présidence de l'ASEAN 2020.La Thaïlande attache de l'importance et ne cesse de consolider et renforcer la bonne relation d’amitié bilatérale, a déclaré Thani Thongphakdi.Le Vietnam est devenu un modèle dans le combat contre le COVID-19 dans le monde, a-t-il déclaré, soulignant que la Thaïlande poursuivra sa coordination étroite avec le Vietnam dans la lutte contre la pandémie et la relance des chaînes d'approvisionnement, ainsi que dans les efforts pour accéder à des vaccins anti- COVID-19 sûrs et efficaces..La Thaïlande soutient également les initiatives mises de l'avant par le Vietnam en sa qualité de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies.Les deux parties sont convenues d'approfondir de manière efficace le partenariat stratégique renforcé entre le Vietnam et la Thaïlande , d'accroître l'échange de visites à tous les niveaux et de maintenir les mécanismes de coopération bilatérale.Le Vietnam et la Thaïlande travailleront ensemble pour organiser des activités célébrant le 45e anniversaire des relations diplomatiques cette année, signer un programme d'action mettant en œuvre le partenariat stratégique renforcé et un accord de coopération entre les deux ministères des Affaires étrangères pour 2021-2025.Ils ont également visé un commerce équilibré et fixé un objectif de 20 milliards de dollars des échanges commerciaux bilatéraux par an dans les temps à venir.Les deux pays poursuivront leur étroite collaboration dans les cadres de coopération sous-régionale, dans la construction de la Communauté de l'ASEAN et dans l'accélération de la ratification et de la mise en œuvre de l'accord de partenariat économique régional global (RCEP).En ce qui concerne les questions de la Mer Orientale, les responsables ont partagé le point de vue selon lequel l'ASEAN doit maintenir sa solidarité, sa voix commune et sa centralité, tout en poursuivant constamment les principes convenus et en promouvant le respect du droit international et de la Convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer (UNCLOS). -VNA