La signature du protocole d’accord à Moscou en présence du Premier ministre Nguyên Xuân Phuc et son homologue russe, Dmitri Medvedev. Photo: bvhttdl.gov.vn



Moscou (VNA) – La vice-ministre vietnamienne de la Culture, des Sports et du Tourisme, Trinh Thi Thuy et la présidente de l’Agence fédérale du tourisme de la Russie, Doguzova Z.V. , ont signé en mai à Moscou un protocole d’accord pour intensifier la coopération bilatérale dans le tourisme pour la période 2019-2024.

La signature de ce protocole d’accord contribuera à la mise en œuvre de l’accord de coopération bilatérale dans le tourisme, signé le 24 novembre 1997 à Hanoï. Il vise également à attirer plus de visiteurs vietnamiens et russes ainsi qu’à intensifier le partenariat stratégique intégral Vietnam-Russie et à promouvoir le développement socioéconomique de chaque pays.

En termes de ce protocole d’accord, les deux parties échangeront souvent des informations et données relatives au tourisme. Elles soutiendront leurs agences de voyage à participer à des salons touristiques internationales et des événements touristiques organisés au Vietnam et en Russie.

Elles renforceront leur collaboration au sein des mécanismes de coopération dans le tourisme, tels que l’Organisation mondiale du Tourisme (UNWTO), la coopération de dialogue ASEAN-Russie et le Forum de coopération économique d’Aise-Pacifique (APEC).

Les deux pays multiplieront les échanges de délégations d’experts et de journalistes spécialisés dans le tourisme et accéléreront la coopération entre leurs organes concernés dans la formation du personnel.

Ces dernières années, le nombre de touristes russes au Vietnam a rapidement augmenté. La Russie figure toujours parmi les cinq premiers pays européens en termes d'arrivées de touristes au Vietnam. Durant la période 2014-2018, le nombre de touristes russes au Vietnam a augmenté près de 50%, avec 365.000 arrivées en 2014, et 606.637 en 2018, soit en hausse de 10,8% en glissement annuel.

Au cours des quatre premiers mois de l’année 2019, 273.782 Russes ont visité le Vietnam, +10,4% sur un an. -VNA