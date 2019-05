Le ministre et président du bureau du gouvernement, Mai Tien Dung (deuxième à droite) (Source: VNA)

Hanoi (VNA) - Le 23 mai, à Moscou, dans le cadre de la visite officielle du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc en Russie, le ministre et président du bureau du gouvernement, Mai Tien Dung, a eu une séance de travail avec le ministre russe du Développement numérique, des Communications et des Médias, Konstantin Noskov.

Lors de la réunion, les deux parties ont procédé à un échange de vues sur la mise en œuvre des mémorandums de coopération entre le bureau du gouvernement du Vietnam et le ministère russe du Développement numérique, des Communications et des Médias. Le premier est le déploiement du système de cybersécurité national. Deuxièmement, le bureau du gouvernement met en place de toute urgence un portail national sur les services publics et envisage de l'ouvrir en novembre 2019.

Le ministre Mai Tien Dung a déclaré que le Bureau du gouvernement s'emploie également à mettre en place un centre de pilotage pour le gouvernement et le Premier ministre, et le système d'information sur les rapports nationaux, dans lequel des experts russes qualifiés sont nécessaires.

Il a déclaré que les trois principaux contenus de coopération avaient été signés entre le bureau du gouvernement du Vietnam et le ministère russe du Développement numérique, des Communications et des Médias, y compris un projet visant à soutenir la mise en place du portail national des services publics, un projet visant à soutenir le modèle de centre administratif public basé sur l’application des technologies de l’information selon le modèle de Moscou, et un projet de coopération intergouvernementale en matière de construction de l’e-gouvernement, fondement important de la construction et du développement de l'e-gouvernement au Vietnam.

Le ministre Mai Tien Dung a déclaré que le Vietnam est en train de mettre en place un système d'authentification d'identité électronique basé sur la numérisation de 82 millions de cartes d'assurance maladie et qu'il développera la numérisation d'informations personnelles telles que les cartes d'assurance sociale, les codes des impôts, les comptes bancaires de personnes…, créant ainsi un utilitaire dans l'administration publique électronique pour aider à gérer les populations et leur créer des conditions favorables.

Pour sa part, le ministre K. Noskov a déclaré qu’en ce qui concerne les projets en cours, les deux parties devraient revoir leur mise en œuvre pour résoudre rapidement les problèmes en suspens. La partie russe a également partagé ses expériences en matière de mise en œuvre de projets d’infrastructure de base pour le gouvernement électronique, notamment un système interdisciplinaire d’échange de documents électroniques, une identification électronique citoyenne et un portail national de services publics du groupe Rostelecom. Ces trois projets ont été mis en œuvre par la Russie au cours des 10 dernières années et ont coûté environ 14 millions de dollars.

Le groupe russe Kaspersky a coopéré étroitement avec le comité de la cryptographie du gouvernement du Vietnam pour renforcer la cybersécurité. En outre, le ministère envisage également de coopérer avec le Comité populaire de la ville de Hanoi pour construire une ville intelligente. -VNA