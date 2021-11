Photo: VNA Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Dans l'après-midi du 3 novembre, le vice-ministre de l'Industrie et Commerce Dang Hoang An a eu une séance de travail par visioconférence avec son homologue russe Alexey Gruzdev.

Lors de la réunion, le vice-ministre russe de l'Industrie et du Commerce a parlé de quelques contenus liés au protocole de coopération sur l’industrie automobile, des solutions pour résoudre certains problèmes concernant l'octroi à la joint-venture GAZ Thanh Dat (entre le groupe russe GAZ et le groupe vietnamien Thanh Dat) d'un certificat d'éligibilité pour la production et le montage de véhicules automobiles, ainsi que l'approbation du plan de production de cette joint-venture en 2021. Alexey Gruzdev a également déclaré souhaiter mettre bientôt en activité l'usine d'assemblage automobile.

Le vice-ministre vietnamien Dang Hoang An a affirmé que le Vietnam attache toujours de l'importance aux projets de coopération avec la Russie sur la production de véhicules à moteur.

Les deux vice-ministres ont convenu d’organiser une séance de travail pour examiner attentivement le protocole de coopération sur l’industrie automobile des deux pays (2e amendement). Ils ont également décidé d'achever les procédures nécessaires pour pouvoir signer ce protocole lors d’une visite de hauts dirigeants vietnamiens en Russie prévue début décembre prochain.

Le groupe russe GAZ, premier constructeur automobile sur le marché russe des véhicules utilitaires, a décidé de créer une joint-venture avec le groupe vietnamien Thanh Dat pour le montage de véhicules automobiles dans la ville de Da Nang (Centre), plus précisément dans la zone industrielle de Lien Chieu.-VNA