Hanoi, 29 août (VNA) - Le bureau du gouvernement a signé un mémorandum d’accord sur la coopération en matière de réforme administrative avec le ministère britannique des Affaires étrangères et celui des Affaires, de l’Énergie et de la Stratégie industrielle du Commonwealth, le 28 août à Hanoi.

Cérémonie de signature d'un mémorandum d’accord sur la coopération en matière de réforme administrative. Photo : VNA

Le protocole d'accord, qui sera valable jusqu'en mars 2021, clarifie les principes communs, les objectifs, la portée et les formes de coopération et d'assistance entre les parties impliquées. Le fonds britannique du Commonwealth a pour mission d’aider ses partenaires et d’autres pays à promouvoir la réforme administrative et le développement économique en vue de réduire la pauvreté et d’assurer une croissance intégrale.

Lors de la cérémonie de signature, le ministre et président du gouvernement, Mai Tien Dung, a déclaré que le Vietnam attachait toujours une importance à sa coopération avec le Royaume-Uni et que le pacte signé manifestait les efforts et les engagements des deux parties de coopérer en matière de réforme administrative.

Il a exprimé l'espoir que les deux ministères britanniques assisteraient le Vietnam dans la formation en vue de créer des percées dans la réforme administrative.

L'ambassadeur britannique au Vietnam, Gareth Ward, a déclaré que la signature visait à accélérer la réforme et le développement économique des marchés de l'ASEAN et du Vietnam.

Le Royaume-Uni aidera le Vietnam à améliorer son climat des affaires et de nombreux secteurs, notamment infrastructures, construction de villes intelligentes, finances et santé, a-t-il ajouté.-VNA