Panorama du séminaire . Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Un séminaire intitulé "Politiques du secteur des pièces détachées et composants pour les téléphones portables" a été organisé mercredi par le Département de promotion du commerce du ministère de l'Industrie et du Commerce en collaboration avec l'Agence sud-coréenne de promotion du commerce et de l'investissement ( KOTRA).

L'événement était une bonne occasion pour les entreprises d'échanger, afin de créer une chaîne de valeur durable dans la fabrication de téléphones au Vietnam, selon Vu Ba Phu, chef du Département de promotion du commerce.

Au 20 août, les entreprises sud-coréennes ont injecté au Vietnam 7,92 milliards de dollars d'investissement direct étranger (IDE), représentant 18,5% du fonds total inscrit.

Les participants ont espéré que ce séminaire aiderait les investisseurs sud-coréens à définir des orientations et plans d'investissement à long terme au Vietnam, contribuant au renforcement des relations commerciales et d'investissement entre les deux pays. -VNA