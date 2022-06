Le cinquième Forum pour l'avenir Vietnam - République de Corée. Photo: Télévision de l'Assemblée nationale du Vietnam



Hanoï (VNA) – Le cinquième Forum pour l'avenir Vietnam - République de Corée a eu lieu lundi 13 juin à Hanoi, à l'occasion du 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (1992-2022), dans le but de porter les relations bilatérales au niveau d'un partenariat stratégique intégral.

Le président de l'Académie des sciences sociales du Vietnam, Bui Nhat Quang, a indiqué que le Vietnam et la République de Corée avaient établi des relations diplomatiques en 1992, puis les avait portés au niveau d'un partenariat de coopération intégrale en 2001 puis au niveau d'un partenariat de coopération stratégique en 2009. Ils ont convenu de rehausser encore leurs liens au niveau d'un partenariat stratégique intégral en 2022.

Soulignant ces relations sans cesse renforcées et élargies, il a estimé que le Vietnam et la République de Corée avaient désormais de nouvelles et prometteuses opportunités de coopération.

Les bonnes réalisations de coopération ces 30 années dernières, la similitude des intérêts stratégiques entre les deux pays seront une force motrice pour élever les relations au niveau d'un partenariat stratégique intégral.

Pour sa part, l'ambassadeur de la République de Corée, Park Noh-wan, a affirmé que les deux pays ont coopéré avec succès ces 30 dernières années et qu'ils se considèrent depuis longtemps comme des partenaires de premier plan dans des domaines tels que le commerce, l'investissement, la coopération au développement et le tourisme.



Le Vietnam et la République de Corée ont établi des partenariats étroits dans de nouveaux secteurs tels que la sécurité, l'économie, la santé, la réponse au changement climatique et la défense. Ils prévoient d'élever leurs relations bilatérales au niveau d'un partenariat stratégique intégral en 2022, a-t-il noté.



Le forum a compris trois sessions portant sur la coopération durant ces 30 dernières années, la coopération stratégique dans le nouveau contexte économique et politique international, des perspectives, opportunités et mesures pour élever les relations bilatérales au niveau d'un partenariat stratégique intégral.

Lancé en 2012, le Forum "Forum pour l'avenir Vietnam - République de Corée" est un important canal de dialogue entre décideurs politiques et experts vietnamiens et sud-coréens. Les opinions proposées lors de l'événement seront synthétisées dans un rapport de recommandation qui sera soumis aux gouvernements des deux pays. -VNA