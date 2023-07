Panorama de la cérémonie. Photo: VNA



Khanh Hoa (VNA) - La cérémonie de lancement du projet de promotion de l'innovation et de l'entrepreneuriat dans le domaine du tourisme écologique pour soutenir le développement durable au Vietnam et aux Philippines (ECOViP) a été organisée en ligne et en présentiel mardi matin 11 juillet.

Le projet ECOViP est soutenu par l'Agence exécutive européenne pour l'éducation et la culture (EACEA) de la Commission européenne.

Selon le docteur Trang Si Trung, recteur de l'Université de Nha Trang, ce projet vise à développer la capacité entrepreneuriale et l'innovation durable dans l'industrie du tourisme au Vietnam et aux Philippines, ainsi qu'à promouvoir le développement de projets écotouristiques interdisciplinaires innovants d'étudiants via la coopération avec des entreprises.



Le docteur Trang Si Trung, recteur de l'Université de Nha Trang . Photo: VNA

Parallèlement, le projet élaborera une feuille de route visant à améliorer les programmes de formation en tourisme en collaboration avec des entreprises, afin d'accroître les opportunités d'emploi pour les jeunes diplômés. L'Université de Nha Trang aura également la possibilité d'établir des relations de coopération avec des partenaires du monde entier pour des échanges d'expertise et une collaboration dans divers domaines et secteurs, a-t-il fait savoir.

Le projet sera mis en œuvre en 36 mois, de mai 2023 à mai 2026. -VNA