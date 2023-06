Photo : VNA

La Haye (VNA) - Le vice-Premier ministre Tran Hong Ha coprésidera la 8e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam-Pays-Bas sur l'adaptation au changement climatique et la gestion de l'eau, prévue du 25 au 27 juin à La Haye.L'ambassadeur du Vietnam aux Pays-Bas, Pham Viet Anh, a déclaré, lors d'une rencontre avec l'Agence vietnamienne d'information, que la réunion faisait partie de la visite du vice-Premier ministre aux Pays-Bas.Selon le diplomate, la coopération en matière d'adaptation au changement climatique est un élément important de la coopération stratégique entre les deux pays, revêt une signification vitale pour le Vietnam dans son processus de surmonter les défis de la nature dans les décennies à venir.Aux Pays-Bas, le vice-Premier ministre vietnamien rencontrera des dirigeants néerlandais, visitera le port de Rotterdam et le Centre mondial pour l'adaptation au changement climatique, travaillera avec l'Agence néerlandaise d'investissement international et assistera à un échange de vue des entreprises Pays-Bas-Vietnam sur l'extraction de sable, l'empiètement de la mer et l'adaptation au changement climatique.Il assistera également au 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les Pays-Bas et le Vietnam et annoncera l'ouverture d'une exposition de photos sur le Vietnam.Concernant la coopération bilatérale dans l'adaptation au changement climatique, l’ambassadeur Pham Viet Anh a déclaré que le Vietnam et les Pays-Bas partageaient des similitudes en ce qui concerne les défis de la nature et du changement climatique.La compréhension et les points de vue communs sur de nombreux problèmes mondiaux majeurs tels que le changement climatique, le développement durable et la transition verte sont des facteurs importants pour que les deux pays resserrent de plus en plus leur coopération et leur développement mutuel, a-t-il souligné.Les deux pays ont eu des programmes et des projets de coopération réussis et efficaces. Les Pays-Bas ont aidé le Vietnam à élaborer un plan de développement durable pour le delta du Mékong qui règle des problèmes majeurs, notamment ceux liés au contrôle des inondations, à l'aquaculture, à la construction du système de surveillance du réseau de digues/barrages, à la restructuration et à la liaison régionales.Outre les projets de construction et d'aménagement, les deux pays ont également des projets de coopération sur l'enseignement et la formation universitaire et post-universitaire dans le domaine de l'adaptation au changement climatique. -VNA