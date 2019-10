Photo : internet

Khanh Hoa (VNA) – Un séminaire sur l’économie bleue, placé sous le thème « Technologies pour le développement durable de l’industrie de mariculture et le traitement des produits halieutiques », s'est tenu à Nha Trang, dans la province de Khanh Hoa (Centre).

Organisé par le ministère de l’Agriculture et du Développement rural et l’ambassade de Norvège au Vietnam, ce séminaire a vu la participation de chercheurs, responsables d’entreprises et gestionnaires vietnamiens et norvégiens. Les participants ont échangé des informations sur les orientations pour la mariculture, les besoins d’utilisation des technologies vertes et des solutions intelligentes pour le développement durable de ce secteur.

L’ambassadrice norvégienne au Vietnam, Grete Lochen, a dit que son pays avait accumulé des expériences dans le développement durable de l’industrie du saumon et qu'il était prêt à les partager avec le Vietnam pour contribuer à protéger l’océan et à réduire les effets des changements climatiques sur le développement durable de l’aquiculture.

Ce séminaire a été une bonne occasion pour les représentants et entreprises des deux pays de discuter du transfert de technologies, de rechercher des opportunités de coopération, de se renseigner sur les technologies vertes avancées pour les appliquer dans la mariculture et le traitement des produits halieutiques.

« Le Vietnam et la Norvège coopèrent dans le secteur des produits halieutiques depuis plus de 30 ans. Ce séminaire a été une excellente opportunité pour les deux pays de partager des informations et des expériences dans le développement durable de la mariculture », a conclu le vice-ministre vietnamien de l’Agriculture et du Développement rural, Phung Duc Tien. -VNA