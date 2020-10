Un séminaire sur les opportunités d'affaires Vietnam-Mexique dans le cadre de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste. Photo : VNA

Mexico (VNA) - Le Conseil des affaires mexicaines pour le commerce extérieur, l'investissement et la technologie (COMCE), en coordination avec le bureau commercial de l'ambassade du Vietnam au Mexique, a organisé le 7 octobre un séminaire en ligne intitulé «Opportunités d'affaires Vietnam-Mexique dans le cadre de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste» pour promouvoir les relations bilatérales dans le commerce et l'investissement.

Lors du séminaire, qui a attiré une centaine d’entreprises des deux pays, des experts ont estimé que l’accord avait ouvert de nouvelles opportunités avec des préférences tarifaires auxquelles les entreprises des deux pays devaient profiter au mieux.

Le séminaire a aussi porté sur des mécanismes permettant d'identifier les opportunités pour de nouveaux produits et de nouvelles industries.

Le président du Comité d’Asie-Océanie COMCE, Sergio Ley, a souligné que les entreprises devraient profiter des opportunités commerciales créées par le CPTPP et des bonnes relations entre les deux pays pour construire une plate-forme d'exportation commune, tirant parti des atouts géographiques du Vietnam en Asie et du Mexique en Amérique.

Il a aussi insisté sur l'importance d'identifier les opportunités communes et avantageuses entre le Mexique et le Vietnam, en particulier dans le cadre du CPTPP afin de diversifier les partenaires commerciaux. Il a affirmé que le Vietnam était un partenaire commercial prioritaire du Mexique.

Présent au séminaire, l'ambassadeur du Vietnam Nguyen Hoai Duong a évalué le Vietnam et le Mexique comme deux économies ouvertes complémentaires. Il a affirmé que l’accord contribuerait à créer un environnement favorable pour renforcer les relations économiques, commerciales et d'investissement.

A cette occasion, le COMCE, avec le soutien du bureau commercial de l'ambassade du Vietnam, a lancé le site web commercial Mexique-Vietnam sur l’adresse : https://sites.google.com/comce.org.mx/comce-moit, afin de mettre à jour les informations relatives à la politique et au marché au service des entreprises des deux pays.

Le Vietnam est actuellement le 7e partenaire commercial en Asie, le 3e au sein de l’ASEAN et le 13 au monde du Mexique. Le Mexique est devenu le deuxième partenaire du Vietnam en Amérique latine et dans les Caraïbes. De 2001 à 2019, le commerce bilatéral a été multiplié par 97,7 pour atteindre 6 milliards de dollars en 2019. -VNA