Le président de la Commission de la sensibilisation et de l’éducation Vo Van Thuong (gauche) et le Premier ministre marocain Saad Eddine El Othmani. Photo: VNA



Rabat (VNA) – Dans le cadre de sa visite de travail au Maroc du 13 au 17 juin, le président de la Commission de la sensibilisation et de l’éducation Vo Van Thuong, membre du Comité central du Parti communiste du Vietnam, a eu des entrevues avec des dirigeants marocains.

Le gouvernement marocain souhaite renforcer la coopération avec le Vietnam dans divers domaines et s’efforce de promouvoir les relations entre les deux gouvernements, a déclaré le Premier ministre marocain Saad Eddine El Othmani, lors d’une rencontre avec Vo Van Thuong.

Selon lui, la coopération bilatérale dans l'économie, le commerce, l'investissement et la culture ne correspond pas encore aux bonnes relations politiques et aux potentiels des deux pays.



Il a suggéré au Vietnam et au Maroc de mettre rapidement en œuvre les accords de coopération signés, de stimuler les consultations politiques et l’échange de délégations à tous les niveaux et d’élaborer les mécanismes pour créer les conditions favorables à la coopération entre les entreprises.



Vo Van Thuong a affirmé que le Vietnam attachait de l’importance au maintien et au développement des relations avec les amis traditionnels, dont le Maroc, l’un de ses partenaires prioritaires en Afrique du Nord.



Le Vietnam souhaite servir comme une passerelle pour aider le Maroc à élargir ses relations avec les autres pays de l'Asie du Sud-Est, en particulier dans le contexte où le Vietnam assumera la présidence de ce bloc en 2020, a-t-il ajouté.



Il a également exprimé le souhait de renforcer la coopération Vietnam-Maroc dans tous les domaines, notamment le tourisme, la culture, les énergies propres et l'agriculture. Il a proposé que le Premier ministre et le gouvernement marocains accordent une plus grande attention au renforcement des relations entre les localités des deux pays.

Lors de la rencontre avec le président de la Chambre des représentants Habib El Malki, le dirigeant vietnamien a déclaré que la multiplication des échanges de délégations parlementaires de haut niveau contribuerait à renforcer la coopération entre les deux pays.



Il a appelé les parlementaires marocains à superviser et à créer des conditions favorables à la mise en œuvre des accords de coopération signés par les deux gouvernements.



Habib El Malki a précisé que la Chambre des représentants conjuguerait ses efforts avec gouvernement marocain pour mettre en place un mécanisme de supervision des activités de coopération entre les deux pays, tout en intensifiant les échanges avec le groupe des parlementaires de l'amitié Vietnam-Maroc.



Il a souhaité que le Vietnam aide le Maroc à renforcer ses relations avec les autres pays de l'Asie du Sud-Est, affirmant que son pays espérait devenir bientôt un observateur de l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN.

Auparavant, le 14 juin, Vo Van Thuong avait des entrevues avec des dirigeants quatre Partis d’alliance au pouvoir : Driss Lachgar, premier secrétaire de l'Union socialiste des forces populaires (USFP), Amadou El Baz, membre du Bureau Politique de l'Union constitutionnelle (UC), Nabil Benabdallah, secrétaire général du Parti du progrès et du socialisme (PPS) et Anis Birou, membre du Bureau Politique du Rassemblement national des indépendants (RNI)



Les dirigeants de quatre Partis marocains ont déclaré consolider et renforcer leur coopération avec le Parti communiste du Vietnam, notamment dans les domaines de la construction du Parti et de la recherche théorique.



Les deux parties ont convenu d'accroître l’échange de délégations à tous les niveaux et de maintenir le partage d'informations et d'expériences, les échanges culturels entre organisations de jeunes et de femmes, ainsi que les échanges entre les deux peuples.



Le même jour, Vo Van Thuong a travaillé avec le ministre marocain de la Culture et de la Communication, Mohamed Laarej, suggérant de promouvoir la collaboration bilatérale dans le tourisme, la cinématographie, la presse, la littérature et les arts. Les deux parties ont convenu d'organiser prochainement des semaines culturelles dans chaque pays respectif.



Mohamed Laarej a annoncé que le Maroc inviterait le Vietnam à se joindre à la Foire internationale du livre au Maroc en 2020.

A cette occasion, Vo Van Thuong a aussi rencontré le président du Conseil de la région de Casablanca et le maire de la ville de Casablanca. -VNA